Yarım doz aşı yapıp artan aşıyı satmışlar

İstanbul’da Covid-19 aşısı uygulamasında usulsüzlük yaptığı tespit edilen üç hemşire tutuklandı. Hemşirelerin, bazı kişilere yarım doz aşı yaptıkları, artırdıklarını ise sattığı belirlendi.

Aşı şişlerinin dolusu 150, boşu ise 20 liradan satıldı.

Tanımlanan 4’üncü doz aşılarını da satmışlar

“Kolye yapacağız” denerek alınan boş şişeler, hastanenin tuvaletinde dışarıdan gelen başka bir hemşireye verildi. Zanlıların, kendilerine tanımlanan 4’üncü doz aşılarını da vurulmayıp sattığına dair delillere ulaşıldı.

Hemşirelerden birinin, arkadaşının 4’üncü doz aşıyı vurulmak istememesi üzerinde, kendisini sistemde aşılı gibi gösterip aşı olmadığını, “Sana da yapalım aynı anda barkod okutalım” diyerek arkadaşını da sistemde aşılı gibi göstereceğini söylediği belirlendi.

TRT Haber’den Hamza Çiftçi’nin haberine göre soruşturma kapsamında üçü hemşire altı şüpheli Mali Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Soruşturmada sanıklara, ‘nitelikli dolandırıcılık‘, ‘kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak Biçimde ilaç yapma veya satma” ve ‘resmi belgede sahtecilik‘ suçlamaları yöneltildi.