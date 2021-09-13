Yatırım bankasından faiz tahmini: Yıl sonuna kadar sabit kalabilir

Fransız yatırım bankası Societe Generale, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 19’da sabit tutabileceği yönünde tahminde bulundu.
Hükümet düşük politika faizini savunurken, son beş Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 19’da sabit tutuluyor.
Reuters’ın haberine göre yatırım bankası analisti Phoenix Kalen, MB’nin artan enflasyon, yüksek maliyetler ve güçlü tüketim nedeniyle, büyük ihtimalle, faizi bu yılın sonuna kadar sabit tutacağını ifade etti.
Kalen şu yorumu yaptı: “Özellikle gevşek para politikası konusundaki siyasi baskılar oluşmaya devam ettikçe, faiz oranlarını kısa vadede indirerek para politikasında hata yapma riski artıyor. Piyasalar gelecek haftalarda MB’nin güvenilirliğini sorgularken, oynaklık büyük ihtimalle artabilir.”