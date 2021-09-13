Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yatırım bankasından faiz tahmini: Yıl sonuna kadar sabit kalabilir

Fransız yatırım bankası Societe Generale, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 19’da sabit tutabileceği yönünde tahminde bulundu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hükümet düşük politika faizini savunurken, son beş Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 19’da sabit tutuluyor.


Reuters’ın haberine göre yatırım bankası analisti Phoenix Kalen, MB’nin artan enflasyon, yüksek maliyetler ve güçlü tüketim nedeniyle, büyük ihtimalle, faizi bu yılın sonuna kadar sabit tutacağını ifade etti.

Kalen şu yorumu yaptı: “Özellikle gevşek para politikası konusundaki siyasi baskılar oluşmaya devam ettikçe, faiz oranlarını kısa vadede indirerek para politikasında hata yapma riski artıyor. Piyasalar gelecek haftalarda MB’nin güvenilirliğini sorgularken, oynaklık büyük ihtimalle artabilir.”

Faiz kararında odak, manşet enflasyondan çekirdeğe döndü

Enflasyon, politika faizini aştı: Yıllık 19,25

MB yine çekirdek enflasyonu öne çıkardı: Faiz indirimine mi hazırlanıyor?

Merkez Bankası faizi yüzde 19’da sabit tuttu

Erdoğan ‘Şart’ demişti: Uzmana göre enflasyon, faiz indirimine imkan tanımaz

Erdoğan mesajı verdi: Faizi düşürmemiz şart

SON HABERLER

Tom Amca’nın can sıkıntısı: Caz

Kökünü güneyde, tarlalarda çalışan kölelerin söylediği hüzünlü blues türkülerinden alan caz, iç savaş sonrası kuzeyde konser salonlarına çıkarak, bütün tonlarıyla dünya müziğine yerleşir…