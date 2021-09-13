Dört yaşındaki çocuk, tarım ilacından ölmüş

Kayseri’de iki yıl önce hayatını kaybeden kız çocuğunun ölümüne, yediği narda kalan tarım ilacının neden olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Çakır ailesinin altı ferdi, 30 Ekim 2019’da evde nar yemelerinin ardından zehirlenerek ilçe devlet hastanesine kaldırılmıştı. Beş kişinin durumu iyiye giderken, dört yaşındaki Saliha Çakır Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiş, kalbi durmuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında nardan alınan örnek, Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Basının yeni ulaştığı adli tıp raporunda, çocuğun hastaneye götürüldüğünde genel durumunun kötü olması nedeniyle başka hastaneye sevk edildiği, yolda kalbinin durduğu, yeniden hayata döndürülemediği, hastaneye hayatını kaybetmiş biçimde götürüldüğü kaydedildi.

Sorumlusu tarım ilacı

Raporda şu ifadelere yer verildi: “(…) otopside vücudunda ölümüne müessir travmatik lezyon bulunmaması, iç organlarda tespit edilen makraskopik bulgular, iç organların histopatolojik tetkikinden elde edilen bulgular, toksikolojik incelemeler için cesetten alınan örneklerde aranan toksit maddelerin tespit edilmediği bildirilmiş olmakla birlikte alınan zehirli maddelerin hızla metabolitlerine dönüşebileceği, ölüm sonrası yapılan analizlerde tespit edilemeyebileceği tıbben bilindiği, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi’nde çocuğun yediği bildirilen nar kabukları ve parçalanmış halde kabukları ile birlikte nar örneklerinde pestisitler (bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelerdir) grubundaki maddeler tespit edilmiş olması ve soruşturma evrakında kayıtlı bilgiler birlikte değerlendirildiğinde çoğun ölümünün tarım ilacı zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğunun kabul gerektiği oy birliğiyle mütalaa olunur.”

Başka kentten hediyeymiş

Baba Üzeyir Çakır, ilçe tarım müdürlüğünün kendilerine rapor vermediğini ve narda herhangi bir sorun bulunmadığını belirttiğini aktararak adli tıp raporunda kızının nardan zehirlendiğine dair bilgi bulunduğunu kaydetti.

Narı Adana’daki tanıdıklarına misafirliğe gittiklerinde bir kişiden hediye olarak aldıklarını belirten baba, şöyle devam etti: “Herkes ayrı ayrı nardan yedi. Hepimiz de zehirlendik. Narlar olgunlaşınca çatlama yapıyormuş. Narları sağlam bir şekilde piyasaya sürmek için ilaç sürüyorlarmış. O da narın çatlak yerine gelmiş. Bizim ciğerimiz yandı, başka Saliha’lar ve ciğerler yanmaması için yetkilileri göreve davet ediyoruz.”

Amca Osman Çakır da ilçe tarım müdürlüğünün nardan örnek alarak incelediğini ve zehir bulunmadığı yönünde bilgi verdiğini kaydetti.