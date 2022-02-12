Akşam Postası / 12 Şubat 2022

Temel gıda ürünlerine KDV indirimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini açıkladı.
Nebati’nin paketi: Altın getirene sertifika, yeni krediler, enflasyon aplikasyonu
Akşener’den Erdoğan’a: Nebati’nin sorusu olursa arkadaşlarımı arasın, çekinmesin
Analiz: 1 net çıkaranı bile üniversiteli yapacak karar neden alındı?
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla, sınavda 1 net yapanlar dahi üniversiteli olabilecek.
Fitch, Türkiye’nin notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin Temmuz 2019’dan beri devam eden BB- kredi notunu B+’ya indirdi. Not görünümüyse negatif.
MetroPOLL anketi: ‘Millet ittifakı’nın yüzde 50’yi bulmasına ramak kaldı
MetroPOLL Araştırma’nın ocak ayında düzenlediği ankete göre millet ittifakının yüzde 50 seçmen desteğini bulmasına ramak kaldı.
Kılıçdaroğlu: Hükümete geri adım attırmak istiyorum
Zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümete geri adım attırmak istediğini söyledi.
İmamoğlu: Erdoğan bana hayranlık duyuyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu an ekonomik olarak hükümetten daha iyi durumda olduklarını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazen kendisine hayranlık duyduğunu hissettiğini söyledi.
İmamoğlu: Faturalar üç kat artarken asgari ücrete yüzde 100 zam bile yetmez
14 Şubat öncesi gülün dikeni çıktı: Tanesi 25’den başlıyor, 50’ye kadar gidiyor
14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçi esnafında mesai yoğun.
Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, çiçekçilerin 14 Şubat için hazırlıklarını tamamladığını aktararak şunları söyledi: “Hepsi hemen hemen 700 ila 1000 arası gül satın aldı, müşterilerini bekliyor. Geçmiş yıllarda 4,5 milyon adet gül satılmıştı. Bu sene bu rakamın artmasını bekliyoruz.“
‘Menajer bataklığı var’ diyen Galatasaray başkanı: Hepsini açıklayacağım
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün üç büyükler arasında en az borca sahip kulüp olduğunu ve geleceği kurtarmak üzerine çalıştıklarını söyledi.
AKP’li Şen kendi anketlerinden aktardı: Fatura, şu, bu derken oylar düştü
Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 rehberinde Molnupiravir güncellemesi
Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 rehberi virüsün tedavisinde ağızdan alınan Molnupiravir ilacının kullanım şartlarıyla güncellendi.
Çin’den, Pfizer’ın Covid-19 hapına onay
AKP’li Şen kendi anketlerinden aktardı: Fatura, şu, bu derken oylar düştü
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, elektrik ve doğalgaz faturaları sonrası yükselen tansiyonun AKP’nin oy oranlarına yansıdığını teyit etti.