Akşam Postası / 12 Şubat 2022

Temel gıda ürünlerine KDV indirimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirildiğini açıkladı.

Analiz: 1 net çıkaranı bile üniversiteli yapacak karar neden alındı?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla, sınavda 1 net yapanlar dahi üniversiteli olabilecek.

Fitch, Türkiye’nin notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin Temmuz 2019’dan beri devam eden BB- kredi notunu B+’ya indirdi. Not görünümüyse negatif.

MetroPOLL anketi: ‘Millet ittifakı’nın yüzde 50’yi bulmasına ramak kaldı

MetroPOLL Araştırma’nın ocak ayında düzenlediği ankete göre millet ittifakının yüzde 50 seçmen desteğini bulmasına ramak kaldı.

Kılıçdaroğlu: Hükümete geri adım attırmak istiyorum

Zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümete geri adım attırmak istediğini söyledi.

İmamoğlu: Erdoğan bana hayranlık duyuyor

Fotoğraf: Diken

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu an ekonomik olarak hükümetten daha iyi durumda olduklarını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazen kendisine hayranlık duyduğunu hissettiğini söyledi.

14 Şubat öncesi gülün dikeni çıktı: Tanesi 25’den başlıyor, 50’ye kadar gidiyor

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçi esnafında mesai yoğun.

Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, çiçekçilerin 14 Şubat için hazırlıklarını tamamladığını aktararak şunları söyledi: “Hepsi hemen hemen 700 ila 1000 arası gül satın aldı, müşterilerini bekliyor. Geçmiş yıllarda 4,5 milyon adet gül satılmıştı. Bu sene bu rakamın artmasını bekliyoruz.“

‘Menajer bataklığı var’ diyen Galatasaray başkanı: Hepsini açıklayacağım

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün üç büyükler arasında en az borca sahip kulüp olduğunu ve geleceği kurtarmak üzerine çalıştıklarını söyledi.

AKP’li Şen kendi anketlerinden aktardı: Fatura, şu, bu derken oylar düştü

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 rehberinde Molnupiravir güncellemesi

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 rehberi virüsün tedavisinde ağızdan alınan Molnupiravir ilacının kullanım şartlarıyla güncellendi.

AKP’li Şen kendi anketlerinden aktardı: Fatura, şu, bu derken oylar düştü

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, elektrik ve doğalgaz faturaları sonrası yükselen tansiyonun AKP’nin oy oranlarına yansıdığını teyit etti.