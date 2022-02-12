MetroPOLL anketi: ‘Millet ittifakı’nın yüzde 50’yi bulmasına ramak kaldı

MetroPOLL Araştırma’nın ocak ayında düzenlediği ankete göre millet ittifakının yüzde 50 seçmen desteğini bulmasına ramak kaldı.

Şirketin düzenlediği ‘Türkiye’nin nabzı’ başlıklı anket serisinin bu yılki ilk sayısında, 8-12 Ocak arasında, 28 ilden 1508 kişiyle görüşüldü.

Katılımcılara, iki ittifaktan hangisine yakın oldukları, bir ittifaka yakın hissetmese dahi hangisine oy verebileceğine dair görüşleri soruldu.

Araştırma şirketinin yöneticisi Özer Sencar’ın Twitter’da paylaştığı sonuçlara göre, CHP ve İYİ Parti’den oluşan millet ittifakına yakın hissettiğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 43,7.

AKP, MHP ve BBP’den oluşan cumhur ittifakına yakın hissedenlerin oranıysa yüzde 40.

İki ittifaka da yakın hissetmemesine rağmen oy verirken millet ittifakını tercih edeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 6. Böylece millet ittifakına oy desteği toplamda yüzde 49,7’ye ulaştı.

Yakın hissetmemesine rağmen cumhur ittifakını tercih edeceğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 2,1’de kaldı. ‘Cumhur’un toplamdaki oy desteği yüzde 42,1 çıkmış oldu.

Araştırmacı Sencar, bu oranların ocaktaki enerji zamlarının etkisini yansıtmadığını belirterek şu görüşleri paylaştı: “Ocak ayında cumhur-millet ittifaklarının seçmen desteği. Aralık ayındaki döviz dalgalanmaları ve çalışanlara yapılan zamların etkisi AKP’ye yaklaşık 3 puan kazandırmıştı. Ocaktaki elektrik ve doğalgaz zamlarından önce. Bu zamların etkisini şubat ayında açıkça göreceğiz.”

Türkiye yeni yıla gözünü zamla açmış, kademeli tarifeye geçilen elektrikte, aylık 150 kilovatsaate kadar kullanım yüzde 50, üstü yüzde 127 zam görmüştü. 150 kilovatsaatlik sınır daha sonra 210’a yükseltilmişti. Doğalgazdaysa mesken tarifesine yüzde 25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapılmıştı.