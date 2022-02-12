‘Menajer bataklığı var’ diyen Galatasaray başkanı: Hepsini açıklayacağım

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün üç büyükler arasında en az borca sahip kulüp olduğunu ve geleceği kurtarmak üzerine çalıştıklarını söyledi.

Elmas, üç büyüklerin ortak çıkarlar adına beraber çalışması gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 8 aylık görev süresince eleştiri oklarının hedefi olan Elmas, bankalarla yapılan anlaşma, borç durumu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü gazetesine röportaj veren Elmas’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Ben Galatasaray’ın geleceğini kurtarmayı planlıyorum. Hemen olmayabilir. Taraftar tepki verebilir ama üyelerimizin bir bölümü, sıkıntıların farkında olup destek vermesi gerekirken seçim ve başkanlık için uğraşıyor.

*Riva ve Florya’yı genel kurula getireceğim. Üyelere de ön bilgi verdim. Rakamlar söylüyorlar, bağımsız denetimin söylediği rakamları tartışıyorlar. Aç denetçi raporunu, ne yazıyorsa oku. Emlak Konut halka açık şirket. Denetlenmiş veriler üzerinden de tartışmalar var.

*Riva ve Florya’yı Galatasaray’ı borçlarından kurtarabilecek şekilde kurgulamaya çalışıyoruz. Taraf olarak devlet, Emlak Konut, bankalar ve belediyeler var. Hepsi ile konuşuyoruz. İstediğimiz sonuç çıkarsa Galatasaray’ın Bankalar Birliği’ndeki mevcut borcu kısa zamanda faiziyle birlikte ödenir.

*Gayrimenkulleri en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ciddi bir finansal sıkıyönetim, çok disiplinli yönetmek lazım. Türkiye’de hiçbir kulüp zarar edemez. Bu şansı yok. Üç büyüklerin arasında en az borcu olan Galatasaray.

‘Menajer bataklığı var’

*Türk futbolunda menajer bataklığı söz konusu. Geçmişe gidebileceğimiz kadar gidip kim, hangi menajer kaç para aldı, hepsini kamuoyuna açıklayacağız.

*Radikal bir şekilde kadro maliyetini düşüreceğiz. Toplam maliyeti 30-35 milyon avro bandına çekmeye çalışacağız. Bu, kadro kalitesini düşürmez. 80-85 milyon avro harcadığımız ama şampiyon olmadığımız dönemler oldu. Satmak için bir oyuncunun istenmesi lazım. Yapmak istediğimiz, bir değil birkaç yıllık kadro. Bu kadro da eleştirildiği kadar kötü değil. Çok iyi başladık ama hak etmediğimiz sonuçlar aldık.

‘Anlaşma kulüpler için bir jest’

*Ortak hesap var. Bütün takımların gelirleri temlikli olarak oraya gidiyor. Bankalar Birliği anlaşması kulüplere yapılmış bir jest. Çünkü oranlarına bakarsanız böyle bir faizle borçlanma imkânsız. Ki, borçlanma TL’ye döndü. Buradaki sıkıntı şu: Her şey temlikli. Burada ödeme kabiliyeti tartışmalı. 2 yıl önce 420 milyon dolar olan yayın geliri 220’ye düştü. İkincisi stadyum gelirleri, üçüncüsü UEFA’dan gelenler. Bu nedenle maliyetlerimizi aşağıya çekmek istiyoruz.

‘Koç ile iletişimimiz önemli’

*Ligin marka değeri çok önemli. Birbirimizle kavga edersek, ufalan pastada daha çok sıkıntı yaşarız. Büyükler olarak birlikte hareket etmeliyiz. Hakemler, naklen yayın, cezalar konusunda birlikte çalışmamız lazım. Ali Koç ile iletişimimiz ortak çıkarlar adına önemli.