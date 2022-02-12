Analiz: 1 net çıkaranı bile üniversiteli yapacak karar neden alındı?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulamasının kaldırılmasıyla, sınavda 1 net yapanlar dahi üniversiteli olabilecek.

Eskiden tercih yapabilmek için 15 net çıkarmak gerekiyordu.

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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) dün açıkladığı değişikliğe göre baraj uygulaması kaldırılırken TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT’deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan yabancı dil testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

Karar neden alındı?

Eğitim uzmanı gazeteci Pervin Kaplan’ın kişisel sitesinde yayımladığı analize göre yeni düzenlemede 0,5 ham puan kuralını TYT, AYT ve YDT’de yerine getirenlerin puanları hesaplanacak ve bunların üstüne 0,12 ile çarpılacak ortaöğretim başarı puanı eklenecek.

Yeni sistemde, TYT’de yarım net çıkaran ön lisans programlarını tercih edebilecekken, AYT’de iki testten birinden yarım net alan lisans programlarını tercih edebilecek.

Başarısız tablo

Bu kararın altında hem sınavlardaki başarısızlığı göz önünden kaldırmak hem de başta KKTC olmak üzere vakıf üniversitelerinde boş kalan kontenjanların dolmasını sağlamak ya da gençlerden oy alma düşüncesi olabileceğini ifade eden Kaplan’ın analizi özetle şöyle:

“AYT ve TYT toplam 1 net çıkaran bir aday lisans programlarını tercih edebilecek. Yani 1 net ile fen-fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji gibi bölümlere yerleşebilecek. Gelecekte de pedagojik formasyon ile bu adayları öğretmen olarak sınıflarda görebileceğiz.

Başarısızlık derken sonuçlara bakalım:

2021 YKS istatistikleri eğitimdeki tabloyu gözler önüne sermişti ki, bu rakamlar son üç yılın en kötü sonuçlarıydı. YKS’nin ilk oturumu TYT incelendiğinde sınava giren 2,4 milyon adaydan 789 bin 748’i 150 puan barajını aşamadı. 120 soruda 15 netleri olmadığı için elendiler. Bu sayı 2020 yılında 550 bin 496, 2019’da ise 628 bin 796’ydı.

2021 YKS sonuçlarında AYT’deyse, TYT’ye giren ve sınavı geçerli sayılanlardan 1 milyon 285 bin 525’i 180 puan barajını aşamadı ve puanları hesaplanmadı.

Barajlar kaldırıldığı için biz 2022 yılında işte eğitimde bu tabloyu görmemiş olacağız.

Acaba YÖK’ün gerçek amacı bu tablodan ‘ülkeyi kurtarmak’ olabilir mi?

YÖK, hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, diş hekimliği, eczacılık, öğretmenlik gibi alanlarda başarı sırası barajını sürdürüyor. Yani bu bölümleri korumuş oluyor ama diğer bölümler için en ufak bir endişe duymuyor.

Bu arada özel yetenek için gereken TYT’de 150 puan şartı da artık yok. Yükseköğretim kurumları kendileri kaç puandan öğrencinin başvurabileceğini belirleyecek.

TYT’de 200 puan alanların bu puanı iki yıl kullanmaları da bu yıl son buluyor. 2023 yılında artık bu uygulanmayacak.

Bu arada TYT’de sınav süresinin 30 dakika artırıldığını da hatırlatalım.

YKS özeti: Baraj yok, hele paran varsa üniversiteli olmanın önünde engel yok. Yeter ki sınava geç kalma. Çünkü 15 dakika kuralı duruyor.”