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Yaramazlara biraz batar!

14 Şubat öncesi gülün dikeni çıktı: Tanesi 25’den başlıyor, 50’ye kadar gidiyor

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçi esnafında mesai yoğun.

Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, çiçekçilerin 14 Şubat için hazırlıklarını tamamladığını aktararak şunları söyledi: “Hepsi hemen hemen 700 ila 1000 arası gül satın aldı, müşterilerini bekliyor. Geçmiş yıllarda 4,5 milyon adet gül satılmıştı. Bu sene bu rakamın artmasını bekliyoruz.


Çimen fiyatlara ilişkin “Fiyatlar gülün kalitesine, yerli veya ithal olup olmamasına bağlı. Dolayısıyla kırmızı gül satış fiyatları 25 lira ile 50 lira arasında değişecektir” diye konuştu.

Güllerden oluşan buketler 6, 9 ve 11 adet içerecek şekilde değişirken, bu yıl sevgililer günü öncesi iyi kalite gülden yapılmış bir buketin ortalama fiyatı 500 lirayı aşabiliyor.

Gül renklerinin anlamları

Çimen, kırmızı gülün ‘aşk‘, beyaz gülün ‘masumiyet‘, pembe gülün ‘gönlüm sende‘, sarı gülün ‘sıcak sevgi‘ gibi anlamları bulunduğunu ifade ederken, en çok tercih edilenin kırmızı gül olduğunu ekledi.

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