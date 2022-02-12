Akşener’den Erdoğan’a: Nebati’nin sorusu olursa arkadaşlarımı arasın, çekinmesin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Nebati Bakan’ın soruları olursa arkadaşlarımı arasın, çekinmesin” dedi.

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu, KGF desteği ve KDV düzenlemesini açıklamıştı.

Akşener Twitter hesabı üzerinden Erdoğan’ın söz konusu toplantıyı duyurduğu paylaşımı alıntılayıp şöyle yazdı: “İstikrar nasıl sağlanır merak ediyorsanız; İYİ Kalkınma Kongremizin iki gün önceki oturumu YouTube hesabımızda var, açın izleyin.”