İmamoğlu: Erdoğan bana hayranlık duyuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu an ekonomik olarak hükümetten daha iyi durumda olduklarını ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazen kendisine hayranlık duyduğunu hissettiğini söyledi.

İmamoğlu’na göre hükümet İstanbul’u kaybettikten sonra Türkiye’yi de kaybetmekten korkuyor.

Fotoğraf: Diken

Sözcü’nün Alman Der Spiegel dergisinden aktardığı röportajda İmamoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle: “İki buçuk yıldır kamu bankalarından tek bir kuruş kredi almadık. AKP’nin bizden intikam alma isteği vatandaşlara zarar veriyor.

Erdoğan, benim İstanbul’u sanki onun malıymış gibi çalmışım gibi bakıyor. Bunun öfke olup olmadığını bilmiyorum. Bazen bunun bir hayranlık olduğunu düşünüyorum. İstanbul AKP dönemi altında zaman geçirdi. Bence şu an şehir için yaptıklarımı görerek hayranlık duyuyor.

Hükümet yapay gündemler oluşturuyor. Ekonomik kriz yeni bir şey değil, son 4,5 yıldır devam ediyor. Pandemi dolayısıyla işsizlik arttı özellikle genç işsizliği. Bu aileler üzerinde bir yük oluşturuyor.”

Fotoğraf: Der Spiegel

Dergide yer alan röportajda ayrıca İmamoğlu’nun ofisindeki Atatürk portresine de ayrı bir parantez açılmış.

Söz konusu resimle ilgili dergide yer alan bölüm şöyle: “Birçok Türk yetkilinin ofisinde Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün resmi ya da fotoğrafı yer alıyor. Fakat buradaki olağandışı. İmamoğlu bize resmi anlatırken, Atatürk’ün sırtı izleyiciye dönük olan bir vatandaşla konuştuğunu söylüyor. Bu resmi çok sevdiğini söyleyen İmamoğlu, Atatürk’ün vatandaşı dinlediğini söylerken, kendisinin de bir dinleyici olduğunu dile getirdi.“