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Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 rehberinde Molnupiravir güncellemesi

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 rehberi virüsün tedavisinde ağızdan alınan Molnupiravir ilacının kullanım şartlarıyla güncellendi.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Şubat’ta ilacın kullanımına 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlarda başlanacağını duyurmuştu.


Bakanlığın rehberinde söz konusu grup, ilacı kullanması için tanısı PCR’la doğrulanmış, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk beş gününde ve ağır Covid-19’a ilerleme açısından yüksek riskli olan olarak tanımlandı.

Yüksek riskli gruplar arasında ise, ‘primer immün yetmezlikleri bulunanlar, son bir yılda kemoterapi almış solid veya hematolojik kanser hastaları, son altı ayda radyoterapi almış kişiler, solid organ nakli yapılmışlar, kemik iliği nakli yapılmışlar, AIDS hastaları, son bir yıl içinde Rituksimab tedavisi alan ve halen tedavisi devam eden kişiler’ yer alıyor.

Rehberde Molnupiravir’in kullanım dozu ve süresi, günde iki kez 800 miligram olacak şekilde belirtildi.

Molnupiravir’in hamilelerde ve çocuklarda kullanılmaması gerektiği belirtilerek, emzirenlerde ise ilacın kullanıldığı sürece ve son dozdan sonra dört gün boyunca emzirmeye ara verilmesi istendi.

İlacın 18 yaşın altında olanlarda, hastaneye ağır Covid-19 hastalığı nedeniyle yatırılanların tedavisinde, hastalığın önlenmesi için temas öncesi veya temas sonrası profilaksi amacıyla da kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

ABD’li Merck firmasının geliştirdiği ilacın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50’ye yakın düşürdüğü bildirmişti.

Şirket, son dönemde baskın varyant haline gelen Omicron üzerinde test edilmemiş olsa da, Molnupiravir’in diğer varyantlar üzerindeki etkisinden yola çıkarak, Omicron üzerinde de etkili olduğunun tahmin edildiğini belirtiyor.

Britanya, ABD ve Japonya ilaca acil kullanım onayı vermişti.

Geçen hafta Türkiye’de de onaylanan ilaçla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve kronik hastalarda kullanılmaya başlayacağını duyurmuştu.

Koca daha önce de Molnupiravir’i yerli olarak üretmek için lisans başvuruları aldıklarını söylemişti.

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