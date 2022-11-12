Akşam Postası / 12 Kasım 2022

Erdoğan uçakta coştu: ABD seçimi lehimize, rezerv dolu, Bay Kemal’e zor sabrediyoruz

Özbekistan’dan dönüşte uçakta konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinin Rusya’ya sınırsız saldırdığını’ savundu. Erdoğan, ABD’deki seçimlerin de F-16 konusunda Türkiye’nin lehine sonuçlar doğuracağını umdu.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘kimlik siyaseti’ çıkışı: İşsizliği konuşmamız lazım

Bursa’da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kimliğinin siyaset malzemesi yapılmasına tepki göstererek, “İşsizlik var, nasıl çözeceğimizi tartışacağımıza kimliği, inancı tartışıyoruz. Ne için, işsizlik sorununu gizlemek için. Bu siyaset değil” dedi.

Soylu: Hiç HDP ile İYİ Parti’nin rant için kavga ettiğini gördünüz mü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, LGBTİ+’ları hedef aldı. HDP ile İYİ Parti arasındaki tartışmaya da değinerek, “Hiç belediyedeki rantın paylaşımında kavga ettiklerini gördünüz mü? Hayır. Çünkü patronları Amerika” dedi.

İYİ Parti-HDP polemiği sürüyor: ‘Altılı masada bize saldıranlar var’

Ahmet Türk’ten ortak mücadele vurgusu: Partimize olan güvensizlik aşıldı

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, “Türk halkı de bugün tekçi anlayışın zulmüyle karşı karşıya” diyerek, geleceği kurtarmak için ortak mücadelenin gerekliliğini vurguladı.

ABD ara seçimleri: Senato’nun kaderi Georgia’da netleşecek

ABD’de 8 Kasım’da düzenlenen ara seçimlerde Arizona eyaletinde Demokrat senatör Mark Kelly seçimi kazandı.

Analiz: Borsa İstanbul yükseldikçe ucuzluyor

Fiyat/kazanç oranları üzerinden yapılan hesaba göre BİST-100 endeksi (Borsa İstanbul) yükseldikçe ucuzluyor.

Anketçilerden ‘Z kuşağı’ tartışması: Selçuki, Sencar’ın yöntemini beğenmedi

MetroPOLL Araştırma’nın ‘Z kuşağı’ anketinin yöntemini eleştiren Yöneylem kurucusu Can Selçuki’yle MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar arasında Twitter’da tartışma çıktı.

TV100’den Erkan Baş’a sansür: Erdoğan’ı Zübük’e benzettiği bölümü kestiler

TV100 televizyonuna çıkarılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve son 20 yılını eleştirdiği sözleri Youtube’a yüklenirken sansürlendi.

İYİ Partili Kavuncu, seçim performanslarını kıyasladı: İstenmeyen rakip İmamoğlu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a aday olması durumunda destek çıkacağını söylediğine dair iddiaları doğrulamadı. Bu konunun partide resmi olarak gündeme gelmediğini söyledi.

Nasıl olsa denetlenmiyor: Demirören piyangoda tüm ikramiyeyi dağıtacakmış

Demirören Holding’in de ortak olduğu Sisal Şans’a satılmasıyla güven kaybeden ve bilet satışları düşen Milli Piyango, bu yıl için yeni kampanya düzenliyor.

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Çin’in uzay istasyonu kurma planı: Dördüncü kargo mekiği yollandı

Çin, dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna dördüncü ikmal seferine başladı.

Twitter’da mavi tik satışı durdu

Twitter, kullanıcıların marka ve kişileri taklit etmek için sahte hesaplar açarak paralı doğrulama sağlaması sebebiyle mavi tik satışını durdurdu.