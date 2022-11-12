İmamoğlu’nun Togg isteğine ret: Sadece Erdoğan’ın sipariş yetkisi var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Togg’dan 100 adet elektrikli araç talebinde bulunduklarını ancak taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Togg

İmamoğlu, taleplerinin reddedildiğini Twitter hesabından duyurdu.

İmamoğlu’nun konuya dair açıklaması şöyle: “Tarihi Yarımada’da kullanmak için yerli ve milli TOGG’dan 100 adet elektrikli araç talebimiz oldu. Bu açıklamayla, TOGG’dan sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın sipariş yetkisi olduğunu yani talebimizin karşılanmayacağını öğrendik. Israrla sıramızı bekleyeceğimizi duyururuz.”