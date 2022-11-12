Kılıçdaroğlu’ndan ‘kimlik siyaseti’ çıkışı: İşsizliği konuşmamız lazım

Bursa’da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kimliğinin siyaset malzemesi yapılmasına tepki göstererek, “İşsizlik var, nasıl çözeceğimizi tartışacağımıza kimliği, inancı tartışıyoruz. Ne için, işsizlik sorununu gizlemek için. Bu siyaset değil” dedi.

Fotoğraf: Kılıçdaroğlu, Bursa’da iş insanlarıyla buluştu. (Fotoğraf: CHP)

Kılıçdaroğlu Bursa’da ‘TR Düşünce Kulübü’ yönetimiyle kahvaltıda buluştu. Burada konuşan CHP lideri, etnik ve inanç kimliklerinin siyasette tartışma konusu edilmesini eleştirdi.

Ötekileştirmenin insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Mütedeyyin insanların olduğunu biliyorum bu toplantıda. İnanç üzerinden siyaset yapanların bu ülkeye en büyük kötülüğü yaptığını hepinizin bilmesini isterim” dedi.

ANKA’nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Herkesin kendi inancı benim başımın üstüne, ben bilemem. Herkesin kimliği de benim başımın üstüne. Annemizi, babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz. O zaman benim kimliğim neden siyaset konusu olsun, neden kimliğimden dolayı ben ötekileştirilmiş olayım.

*Önemli olan nedir? Kimlikler herkesin şerefidir, inanç herkesin manevi dünyasının zenginliğidir. Böyle bakmamız lazım. Böyle bakmayıp da inancı siyasette kullanırsak, kimliği, yaşam tarzını siyasette kullanırsak, toplumu asıl meşgul olması gereken alandan koparıp kendi içinde kavga eden bir topluma dönüştürmüş oluruz. Bugün Türkiye’nin geldiği nokta budur, bu noktadan çekip çıkarmamız lazım.

*İşsizlik var, nasıl çözeceğimizi tartışacağımıza kimliğini, inancını tartışıyoruz. Ne için, işsizlik sorununu gizlemek için. Bu siyaset değil. Bu siyaset Türkiye’de hiç kimseye yarar getirmez.

‘Uygarca bir zemin yok’

*Siyasette gerçekten uygarca bir tartışma alanı ve zemini var mı Türkiye’de? Yok. Ben 1970’li yılları bilirim. Genel başkanlar çıkar televizyonlarda uygar insanlar gibi tartışırlardı. Gazeteciler soru sorarlardı, onlar da cevap erirdi. Ne oldu da biz bu kadar geriye gittik, niçin insanlar tartışmıyor?

*Bir ara bakın, bir televizyoncu arkadaşım dedi ki “Biz bayramda röportaj yapmak istiyoruz, parti liderleri ile…” Tamam dedim. “Bakın benim size bir önerim olsun, gidin bütün liderleri davet edin, bir Kurban Bayramı’nda, bir Ramazan Bayramı’nda çıkalım televizyona, böyle bir parkta olsun, her birimiz bir sandalyeye oturalım, masanın önünde de çaylarımız olsun, hiç siyasete girmeyelim, çocukluğumuz anlatalım, gençliğimizi anlatalım, nasıl evlendiğimizi anlatalım.” Ya insanlar bizim insan olduğumuzu görsünler, bilsinler.

Yurt dışı ziyaretleri

*Niye gittim ben Amerika’ya? M.I.T.’ye, dünyanın bir numaralı üniversitesine niye gittim? Vay efendim, ‘icazet almaya.’ Keşke oradaki bilim insanları bana izin verse, keşke. O insanlar, dünyanın tarihini, dünyanın geleceğini değiştiriyorlar.

Helalleşme

*Helalleşme… Çok kutuplaştık. Birbirimize farklı gözlerle bakmaya başladık. Bizim geçmişte hatalarımız oldu. Bu toplumun bir helalleşmeye ihtiyacı var. Bir kucaklaşmaya ihtiyacı var. Birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var. Bunu yapmadığımız taktirde Türkiye’yi büyütemeyiz. Kaybeden, Türkiye ve bizim insanımız olur.