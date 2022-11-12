Araştırma: Ne kadar güçlü kavrarsan o kadar gençsin

Sağlıklı beslenmeyle düzenli egzersiz arasında bir seçim yapmak zorunda kalsanız hangisini tercih edersiniz? Yeni bir araştırma kas gücüyle biyolojik yaş arasındaki bağlantıyla ilgili güçlü bilimsel kanıtlar sunuyor. Makalenin yazarı, ‘sağlığınızı korumak için en önemlisi egzersiz’ diyor.

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Bir durumun sağlık açısından ne kadar olumsuz olduğunu anlatmak için sigara karşılaştırması yapılır. Mesela hareketsizliğin zararlarına vurgu yapmak için ‘yeni sigara oturmak’ deniyor.

Nörobilim alanındaki gelişmelerden haber veren Neuroscience‘da yayımlanan makale şimdi daha da yeni bir sigara bulmuş görünüyor: Zayıf kas gücü.

Bilindiği gibi herkes farklı bir hızda yaşlanıyor. Aynı uzunlukta yaşayan 50 yaşındaki iki kişinin biyolojik yaşı; genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörlerine bağlı olarak değişebiliyor. Mesela iyi beslenen ve hareket eden biri 40 yaşında gibiyken, sigara içen biri 60 yaşında gibi oluyor.

Şimdi araştırmalar, genel kas gücünün bir göstergesi olan kavrama becerisinin de biyolojik yaşla ilişkili olduğunu söylüyor.

Bir başka deyişle, kavrama gücünüz ne kadar zayıfsa biyolojik olarak o kadar yaşlısınız.

Michigan Tıp Fakültesi’nden bir grup araştırmacı, 1274 orta yaşlı ve yaşlı yetişkinin biyolojik yaşı ile kavrama gücü arasındaki ilişkiyi modelledi. Sonuç olarak hem erkeklerde hem de kadınlarda, düşük kavrama gücüyle biyolojik yaşlanma arasında bir ilişki bulundu.

Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenmeden bile önemli

Makalenin baş yazarı da olan Michigan Üniversitesi profesörü Mark Peterson, “Kas gücüyle uzun ömür arasında bir bağlantı olduğunu biliyorduk ancak bu çalışmada kasların biyolojik yaşı nasıl etkilediğine dair güçlü kanıtlar bulduk” diyor ve kavrama gücünün sağlık taramalarında iyi bir ölçü olduğunu belirtiyor.

Peterson kas gücünün önemini şu sözleriyle de vurguluyor: “Sağlıklı beslenme alışkanlıkları önemli ama bence düzenli egzersiz, insanın yaşamı boyunca sağlığını korumak için yapabileceği en kritik şey.”