Ahmet Türk’ten ortak mücadele vurgusu: Partimize olan güvensizlik aşıldı

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, “Türk halkı de bugün tekçi anlayışın zulmüyle karşı karşıya” diyerek, geleceği kurtarmak için ortak mücadelenin gerekliliğini vurguladı.

Fotoğraf: Ahmet Türk, ortak mücadele vurgusu yapıyor. (Reuters)

Ahmet Türk, Mardin’de düzenlenen ‘Arap buluşması’ programında konuştu. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Türk, konuşmasında Cumhuriyet tarihinin İttihat Terakki’yle başlayan farklı kimlikleri eritmeye yönelik bir politikası olduğunu söyledi.

Türk’ün konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Ulus devlet olunurken zaten ulus devletin yapısı diğer farklı kimlikleri erimektir. Ancak burada iki proje ortaya konuldu Bunlardan biri gayrimüslim vatandaşların haklarını yok etmek; Müslüman olan köylü Arap halkını da asimile etmeye dönük bir proje ortaya konmuştur.

* Bizim mücadelemiz ulus devlet yerine demokratik bir devleti oluşturmaya yönelik bir çabadır. Halkların inançların kimliklerin özgürleştiği bir Türkiye’yi yaratmak istiyoruz. Zaten bundan dolayı partimizin ismi Halkların Demokratik Partisi.

* Türk halkı da bugün bu tekçi anlayışın zulmüyle karşı karşıyadır. Biz geçmişte bütün halkları kucaklamak için çok çaba gösterdik. Ama bir güvensizlik vardır. Kürt halkına partimize bir güvensizlik vardı ama bugün bu aşıldı. Emek ve Özgürlük İttifakı’nda mücadelemizin ne kadar değerli olduğunu gören bir yapı oluşturuldu. Bu ilerisi için bize umut veriyor.

* Muhalefetten büyük bir beklentimiz var mı? Hayır. Ulus devlet mantığı yıkılmadıkça demokratik bir gelecek için sistem değişmedikçe ne Kürt sorununu çözebiliriz ne de mesafe alabiliriz. Ama bizim gücümüz bugün yüzde 13-14’lerde görülen HDP’nin gücü yüzde 16-17’lere çıktığı zaman Türkiye değişmek zorunda. Bu gücü esas almak zorunda. Biz bunun için ortaklaşmalı çaba göstermeliyiz. Geleceğimizi kurtarmaya yönelik bir arayışın içindeyiz. Geleceğimizi özgürleştirmek için mücadele ediyoruz.