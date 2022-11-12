Anketçilerden ‘Z kuşağı’ tartışması: Selçuki, Sencar’ın yöntemini beğenmedi

MetroPOLL Araştırma’nın ‘Z kuşağı’ anketinin yöntemini eleştiren Yöneylem kurucusu Can Selçuki’yle MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar arasında Twitter’da tartışma çıktı.

Düzeyli ilerleyen tartışmada anketçiler kendi yöntemlerinin doğru olduğunu savundu.

Fotoğraf: Z Kuşağı anketi, Özer Sencar ve Can Selçuki’yi karşı karşıya getirdi (YouTube)

MetroPOLL, Kasım 2021- Ekim 2022 tarihleri arasında 18-25 yaş aralığında 4 bin 581 kişiyle düzenlediği ‘Z kuşağı’ anketinin sonuçlarını dün açıklamıştı. Buna göre, bu yaş aralığındaki seçmenlerin yüzde 23’ü kararsız. İlk kez oy kullanacakların yüzde 24,6’sı ‘millet ittifakı’na, yüzde 22’siyse ‘cumhur ittifakı’na yakın hissediyor. HDP’ye yakın hissedenlerin oranıysa yüzde 13,9 olarak kaydedilmişti.

Anketin yöntemine eleştiri

Bu anketin sonuçlarına dair tweeti alıntılayan Selçuki, değerlendirmenin doğru olmadığını savunarak Sencar’ı eleştirdi: “Sayın hocam, aylık bazda yaptığınız Türkiye temsili ankette, aylık bazda en fazla 400 katılımcı bu yaş grubuna dahil. Bu veriyle bir bu yaş grubunun tamamına dair istatistiki bir değerlendirme yapmanız mümkün değil.”

‘Yeterince sağlıklı bilgi veriyor’

Yöntemi eleştirilen Sencar, Selçuki’ye verdiği yanıtta şunları yazdı: “Bu veri 12 aylık araştırmanın ortalamasıdır ve 22 binlik bir kitle içindeki 4500 Z kuşağı genci temsil ediyor. Ve yeterince sağlıklı bilgi veriyor. Yeni seçmenlerin büyük çoğunlukla millet ittifakına gidiyor şeklindeki şehir efsanesinin ne kadar gerçek dışı olduğunu gösteriyor.”

Sencar’ın savunmasını reddeden Selçuki, kendi anketini öne çıkardı: “Maalesef göstermiyor. Öte yandan, 2021 yılında aynı yaş grubunda 3 bin kişi ile yaptığımız anket gösteriyor. Siz bu alanda çok tecrübeli ve bizlerin de istifade ettiği bir araştırmacısınız. Ben notumu düşmek istedim. Selamlar.”

Sencar, buna karşılık teşekkür edip tartışmayı sonlandırdı.

Z kuşağı anketinin sonuçları

Selçuki’nin eleştirdiği MetroPOLL anketinde şu sonuçlar çıkmıştı:

*İlk kez oy kullanacaklar

Kararsızlar: 31,9

AKP: Yüzde 17,1

CHP: Yüzde 19,3

HDP: Yüzde 13,4

İYİ Parti: Yüzde 5,3

MHP: Yüzde 4,9

Diğer: Yüzde 7,6

*Oy kullanmışlar

Kararsızlar: 16,2

AKP: Yüzde 24,1

CHP: Yüzde 17,9

HDP: Yüzde 14,1

İYİ Parti: Yüzde 13,4

MHP: Yüzde 6,7

Diğer: Yüzde 7,6

*‘Z kuşağı’ hakkındaki anketlerin 12 aylık ortalaması:

Kararsızlar: 23,2

AKP: Yüzde 21

CHP: Yüzde 18,5

HDP: Yüzde 14

İYİ Parti: Yüzde 9,7

MHP: Yüzde 5,9

Diğer: Yüzde 7,6

*Genel seçmenlerin 12 aylık ortalaması:

Kararsızlar: 19,9

AKP: Yüzde 26,7

CHP: Yüzde 19,6

HDP: Yüzde 10,4

İYİ Parti: Yüzde 11,6

MHP: Yüzde 5,6