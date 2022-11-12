Kılıçdaroğlu ve Akşener Adana’da: Gitmesem de olur demeyin, sandığa gidin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener Çukurova Belediyesi’nin toplu açılış töreni ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın oğlunun nikah törenine katılmak üzere Adana’da bir araya geldi. Kılıçdaroğlu açılış törenindeki konuşmada sandığa gitme ve oy kullanma çağrısında bulundu.

Fotoğraflar: Diken

CHP ve İYİ Parti’nin liderleri, çok sayıda büyükşehir belediye başkanı ve parti kurmayları Adana’da bir araya geldi. Kente ilk olarak Akşener gelerek, çeşitli temaslarda bulundu. Akşener, daha sonra Bursa’dan kente gelen Kılıçdaroğlu’yla Çukurova Belediyesi’nin toplu açılış töreninde buluştu.

Törene ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Törene katılan yurttaşlar sık sık Akşener ve Kılıçdaroğlu’na seslenerek “Bizi kurtarın” dedi. Akşener ve Kılıçdaroğlu ise yurttaşları selamlayarak yanıt verdi.

Toplu açılış töreninde konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kılıçdaroğlu ve Akşener’i işaret ederek “Muhtemelen biri cumhurbaşkanı biri de başbakan olacak” dedi. Çetin’in bu ifadeleri etkinliğe katılanlar tarafından alkışlandı.

Uyuşturucuya dikkat çekildi

Çetin ayrıca Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği uyuşturucu konusuna da değindi. Çetin, dünyada en fazla uyuşturucu kullanılan üçüncü kentin Adana olduğunu belirterek amaçlarının gençleri uyuşturucudan uzaklaştırmak olduğunu söyledi.

Oy çağrısı

Çetin’in ardından konuşan Kılıçdaorğlu, açıklamasında şunları dedi: “Sizden sadece bir şey istiyorum, sandık gelecek ve siz de gidip oy kullanacaksınız. Bugün ‘Gitmesem de olur’ demeyin. Oy kullandığınız zaman demokrasi, kadın erkek eşitliği, temiz çevre, güçler ayrılığı ilkesi, özgür tweet atma, özgür eleştiri gelecek. Hep beraber Türkiye’ye demokrasiyi getireceksiniz. Sandığa gidin ve Türkiye’nin kaderini değiştirin”

Konuşmanın ardından liderler alandan ayrılarak Karalar’ın oğlunun düğün törenine geçti. Tören, Ferhat Göçer konseriyle devam etti.