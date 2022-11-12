Soylu: Hiç HDP ile İYİ Parti’nin rant için kavga ettiğini gördünüz mü?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, LGBTİ+’ları hedef aldı. HDP ile İYİ Parti arasındaki tartışmaya da değinerek, “Hiç belediyedeki rantın paylaşımında kavga ettiklerini gördünüz mü? Hayır. Çünkü patronları Amerika” dedi.

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Soylu, Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki Sakarya Salonu’nda düzenlenen AKP programında konuştu. AA’nın haberine göre Soylu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Kültürel terörizm var. Değerlerini unutturmaya çalışılan, dinini unutturmaya çalışılan, birliği unutturulmaya çalışılan, ana baba sevgisi ve aile bağlılığını unutturmaya çalışılan bir terör örgütü propagandası, yıllarca bizden ayırmaya… Tam Avrupa’nın politikası, tam Amerika’nın politikası böl-parçala-yönet, kimliğini değiştir ve başkalaştır. Aynen Türkiye’ye bugün uyguladıkları gibi. Ne olacak? LGBT getirecekler Türkiye’ye. Beni bağışlayın, erkekler erkeklerle evlenecek, kadınlarla kadınlar evlenecek. Tam Kılıçdaroğlu’na göre bir politika. Yazıklar olsun. Bütün değerlerden yoksun. Bütün anlayışlardan yoksun.

* Avrupalının ve Batı’nın gönlüne gireceğim diye neredeyse bütün değerlerimizi başkalaştıracak bir anlayışa dayanan bir politika oluşturmaya çalışıyorlar. Büyükelçiler ne talimat verirlerse, Batı’dan hangi talimatı alırlarsa, hamburger yerken onlara neler söyleniyorsa elbette bunu Türkiye’de örgütlemeye çalışıyorlar.

* Neymiş? Meral Akşener ile Pervin Buldan birbirleriyle atışıyorlar… Hiç ihalede kavga ettiklerini gördünüz mü? Hiç belediyedeki rantın paylaşımında kavga ettiklerini gördünüz mü? Hiç belediyedeki müdürlüklerde, İstanbul’da, Ankara’da, diğer yerlerde bu rantın paylaşımında, belediyelerdeki müdürlüklerde, yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir kavga ettiklerini gördünüz mü? Hayır. Çünkü neden biliyor musunuz? Bunun da bir sebebi var aslında. Sebebi şu: Patronları aynı; Amerika. Amerika talimat veriyor, HDP de PKK da İYİ Parti de aynı çizgiden yürüyüp gidiyor. Tamamen budur. Hiç onların çizgisinden çıkamazlar çünkü ipleri elinde. İstedikleri zaman çekerler. İstedikleri zaman tehdit ederler. İstedikleri zaman içlerinden bir adam çıkartıp tehdit ettirirler.