TV100’den Erkan Baş’a sansür: Erdoğan’ı Zübük’e benzettiği bölümü kestiler

TV100 televizyonuna çıkarılan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ve son 20 yılını eleştirdiği sözleri Youtube’a yüklenirken sansürlendi.

Fotoğraf: Erkan Baş, Erdoğan’ı eleştirirken sansürlendi. (YouTube)

Baş, dün akşam TV100’de yayınlanan ‘Gürkan Hacır ile Yüzler Kulübü’ programına çıktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baş’ın Erdoğan’ın ve AKP iktidarının son 20 yılını eleştirdiği bölümlere, programın Youtube videosunda yer verilmedi.

Kesilen bölümde Baş, Erdoğan’ı, Aziz Nesin’in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan Zübük filmindeki İbrahim Zübükzade karakterine benzetiyor. “Zübük filmini izlediniz mi” diye soran Baş, “O film çekilmeseydi, Tayyip Erdoğan’ın biyografisi olarak yazılırdı” diye ekliyor. Baş bu bölümde başka eleştiriler de getiriyor.

Kesilen bölüm şöyle:

Baş, kesilen görüntülerde şunları söylemişti:

*20 yıllık iktidara bakıyorsunuz. Bütün 20 yılın her günü Türkiye’nin tepesindeki yüzde 1’in serveti artmış. Halkın yüzde 99’u her gün fakirleşmiş. Ama sorsanız ‘Tayyip Erdoğan, halktan birisi.’ Hangi halktan birisi… Uçan saray, kaçan saray, yüzen saray… Saraylarda yaşayan biri… Ama toplumsal algı ‘Alnı secde görüyor, bizden biri.’ Değil arkadaş, Tayyip Erdoğan bizden biri değil. O bir yüzüğüyle gelen dava adamı değil. Dünyanın en zengin siyasetçilerinden biri şu anda. Yediği önünde yemedikleri arkasında, yediklerini ben söyleyemiyorum bile. Zübük filmini izlediniz mi? O film çekilmeseydi, Tayyip Erdoğan’ın biyografisi olarak yazılırdı.

‘Sansür yasasından sonra etkileşimler düştü’

*Siz medyanın tümünü abluka altına almışsınız, ağzını açanı içeri atmışsınız, bugün açın sosyal medya etkileşimlerini, son üç haftadır inanılmaz bir azalma var sansür yasasından dolayı.

*Bütün tarikatlar, cemaatler arkanızda, iktidara gelirken Amerika’dan onay almışsınız, Avrupa Birliği arkanızda durmuş, bütün Katar sermayesiyle işbirliği yapmışsınız, bugün Putin’le iş yürütüyorsunuz. Yedi düvel gelmiş, size iktidar koltuğunu vermiş; ne olacak herkes yapar.

*Bizin esas duruşumuz şu; eğer Türkiye halkına güvenirseniz, bu ülke halkının yaşadıklarını ifade eden bir siyaset inşa ederseniz, bu iktidarı da yenersiniz, dünyadaki bu güçlere de kendinizi böyle kabul ettirirsiniz.

Programın ‘tamamı’ şöyle: