Mehmet Cengiz’i eleştiren Erkan Baş’a tazminat cezası: ‘5 kuruş vermeyeceğim’

TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a, iktidardan aldıkları ihalelerle dünyada rekorlar kıran ve bu sebeple muhalefet tarafından ‘beşli çete’ arasında gösterilen Cengiz Holding’in patronu Mehmet Cengiz’i eleştirdiği için tazminat cezası verildi.

Kararı değerlendiren Baş, “Halka ait kamu değerlerine çöken, AKP iktidarı sayesinde yedi sülalesini zengin etmiş Cengiz’e 5 kuruş daha vermeyeceğim” dedi.

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Baş, 22 Aralık 2020’de TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cengiz Holding tarafından yayımlanan reklam filmini hatırlatarak şirket patronu Mehmet Cengiz’i eleştirmişti.

Aralık 2020’de birçok televizyon kanalında yayımlanmaya başlanan söz konusu reklamda, ‘memlekete hizmet’ iddiası yer alırken, “Tam 40 yıldır bir ağacı yaşam felsefemiz yaptık” deniyordu.

Türkiye’nin birçok noktasında projeleri için çevre katliamına imza atan şirketin bu reklamı kamuoyunda eleştirilere neden olurken, konu TİP lideri Baş tarafından da gündeme getirildi.

Baş şunları demişti: “Bakın bu müteahhit çetesi var ya, herkesin bildiği küfürbaz olanı. Dün aynı anda birçok kanala birden reklam vermiş. Belli ki imajlarının sarsıldığını düşünüyorlar. Konuyu toparlamaya çalışıyorlar. Ne diyorlar; kim ne derse desin şerefleriyle çalışıyorlarmış, ağaçtan ilham almışlar… Beceremeyeceksin Mehmet Cengiz efendi, beceremeyeceksin.

Ağaç katliamların, yıkımların, doğayı yağmalaman; hele o millete ettiğin küfürler bu halkın hafızasından hiç ama hiç çıkmayacak. İşçi iktidarı kurulduğunda, bu Saraylar yıkıldığında senin elinde ne var ne yoksa hepsini alacağız. Bu milletin, alın teriyle çalışan milyonların gasp ettiğin tüm değerlerini senden geri alacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Kendinizi kurtaramayacaksınız.”

20 bin liralık tazminat

İleri Haber’in aktardığına göre açıklamanın ardından harekete geçen Mehmet Cengiz’in avukatları ‘kişilik haklarının zedelendiği’ iddiasıyla 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Davada Baş’ın avukatı, müvekkilinin muhalefet partisi milletvekili olduğunu belirterek ret istedi. Mahkemeyse gerekçeli karar daha sonra açıklanmak üzere masraflar hariç 20 bin liralık tazminat kararına istinaf yolu açık olmak üzere hükmetti.

‘Sanılmasın ki bu sözler sadece Mehmet Cengiz’e ve kişisel‘

Baş, Twitter hesabındaki yayında karara ilişkin şunları söyledi:

* Bu karar mahkemelerin, Saray’a ve onun beslediği patronlara ne kadar gönülden bağlı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Anlaşılan o ki yandaş patronlar vergi aflarıyla, teşviklerle, şahsa özel ihalelerle, garanti ödemelerle yeterince doymamış ki bir de bizden para istiyor. Bir siyasi parti başkanının yaptığı siyasi bir değerlendirmeyi, para cezasıyla cezalandırmak istiyorlar.

* Diyecek tek sözümüz var: Yok öğle yağma. Mehmet Cengiz’e bu parayı ödemiyorum. Sanılmasın ki bu sözler sadece Mehmet Cengiz’e ve kişisel. Bu sözlerim tüm zengin patron sınıfına. İşçinin alın terinden zenginleşen tüm yağmacılara. Üstelik bu sözler bana ait değil. Parti programımızda geçiyor.”

‘Bizi siyasetin para kazanma aracı olarak gören memurlarla karıştırmasınlar’

* Bana kalırsa esas korkuları, partimizin programında da ifade edilmiş bu görüşlerin haklılığı. Halktan çalınan ne varsa hepsini geri alacağız ve onu yaratan, üreten, gerçek sahibi olan halka geri vereceğiz. Bu süreçte yapılan tüm hukuksuzluklarının da hesabını soracağız.

* Bu vesileyle bir çift laf daha etmek istiyorum. Bizi siyasetin para kazanma aracı olarak gören memurlarla karıştırmasınlar. Dört yıldır genel başkanlık ve milletvekilliği görevi yapıyorum. 13 yıldır aynı evde kiracıyım. Milletvekili olduktan sonra edindiğim tek şey partimizin siyasi çalışmalarında kullandığımız 2013 model bir araba. Onu da banka kredisiyle aldım.

* Bu ülkede milyonlarca emekçi nasıl yaşıyorsa, biz de öyle yaşıyoruz. Milletvekilliği maaşını da kendim ve ailemin zorunlu ihtiyaçları dışında başını Saray’ın ve 5’li çetenin çektiği bu düzene son vermek için, mücadele için kullanıyorum.

‘Hesabını bilmediğim malım, mülküm, param yok’

* Ne mutlu bana düzen siyasetçileri gibi hesabını bilmediğim malım, mülküm, param yok. İşte bu yüzden halka ait kamu değerlerine çöken, AKP iktidarı sayesinde yedi sülalesini zengin etmiş Cengiz’e 5 kuruş daha vermeyeceğim.

* Kimsenin şüphesi olmasın; bu yağma, bu talan düzeni yıkılacak. Halktan çalınan her kuruşun bedelini hukuk önünde bir bir soracağız. Hesaplaşacağız!