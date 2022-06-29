Erkan Baş, Nebati’nin yüzüne konuştu: Hiç fatura veya kira ödeme derdin oldu mu?

Ek bütçe görüşmeleri sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye seslenen TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Hayatında bir gün olsun fatura, kira ödeme derdin oldu mu? Hiç sabah akşam aç karnına yürüyerek iş aradın mı? Sen bunları yaşamadın. Yaşasan bu bütçeyi getirmeye utanırdın” dedi.

Fotoğraf: TİP

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan ek bütçe teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Görüşmeler sırasında kürsüde konuşan Baş, özetle şunları dedi:

* Öncelikle şunu söyleyeyim; muhalefet genellikle ‘Beceremiyorsunuz’, ‘Ekonomi yönetimi beceriksiz’ gibi şeyler söylüyor. Ben öyle demiyorum, çünkü doğru değil. Bu bütçe, gayet becerikli hazırlanmış. Beceriksizlik sonuçta suç değil en fazla bir eksiklik olabilir. Bu bütçeyi hazırlayanlar, ne yaptıklarını gayet iyi bilen epey becerikli kişiler ve bu nedenle masum yeteneksizler değil, suçlular!

* Dünden beri burada ülkemizde durumun ne kadar güzel olduğunu anlatıyorlar. Ekonominin nasıl büyüdüğünü, zenginliğin nasıl arttığını falan anlatıyorlar. Soruyorum geride kalan altı ayda zenginleşen bir tane işçi var mı? Durumu daha iyi hale gelen bir tane köylü var mı? Emekli var mı? ‘Ben altı ay öncesine göre daha mutluyum’ diyen bir tane genç var mı?

‘Ağa çocuğu patron olunca insan işte böyle konuşuyor’

* İşe koymadığınız fazladan maaş bağlamadığınız uzak akraba filan kaldıysa onlara sorun onlar da mutlu değildir. Beceriksiz değilsiniz ne yapıyorsanız planlayarak, bilerek, isteyerek yapıyorsunuz ve halkı değil Saray’ı, patronları düşünerek yapıyorsunuz! Bu bütçe işte bunun örneği! Bunu ben demiyorum.

* Bu iktidar patronların, zenginlerin iktidarı! Mesela şurada oturan gözleri ışıldayan patron bakan ile devam edelim. Bu bütçeyi iktidar adına o savunduğu için onunla devam edeceğim. Ne diyor patron bakan? ‘Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ben bütün varlığımı kaybederim. Babamdan kalanları kaybederim’ diyor. Ağa çocuğu patron olunca insan işte böyle konuşuyor.

* Hayatında bir gün aç kalmadığı için enflasyona ezilmek ne demek diyebiliyor! Sen hiç çocuğuna ekmek-su bile veremeden okula gönderdin mi? Hayatında bir tek gün fatura veya kira ödeme derdin oldu mu? Sabah akşam aç karnına yürüye yürüye iş aradın mı sayın bakan? Yaşasan, enflasyon altında ezilmenin ne olduğunu bilmezdin. Bilseydin bu bütçeyi buraya getirmezdin.

‘Bu bütçe çöküş bütçesidir’

* Ama bakan bir kutlamayı hak ediyor… Biraz hileli oldu ama tek adam döneminde iki bütçe yapabilen ilk ve tek maliye bakanı oldu!

* Bu arada ilginç bir durumu da kayıtlara geçirelim. Geride kalan dçrt yıl boyunca ekonominin en iyi olduğu dönem Damat Bakan affını isteyip kaybolduğu üç-dört günlük süreydi. Yani koltuk boş olsa bile daha iyi oluyor. Oraya oturan kişinin iyi şeyler yapmasına gerek yok. Kötülük yapmasa yetecek! Koltuk boş olsa durum daha iyi olacak. Siz ne yapmışsınız? Erdoğan ‘Üç-beş koyun versek kaybederler’ diyordu ya öyle anlatayım; size 5 koyun verilmiş, kesip kendi aranızda yemişsiniz dört tane daha istiyorsunuz! Siz çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyorsunuz! Adını koyalım arkadaşlar, bu bütçe çöküş bütçesidir.

‘Erdoğan yaşasın ki hesap soralım’

* ‘Padişahım çok yaşa’ diyorsunuz… Katılıyorum! Çok yaşasın Tayyip Erdoğan! Yaşasın ki çektirdiklerinin hesabını soralım!.

* Bu bütçe normalde rakamlar konuşmamız lazım ama vaktimiz yok, buna gerek de yok.Bence bu bütçede şu yok bu yok diye tartışmaya gerek yok. Bu bütçede akıl yok, bilim yok, en önemlisi utanma duygusu yok… Saray günde 10 milyon harcasın, asgari ücretli günde 140 liraya yaşasın diyemem utanırım. Kur Korumalı Mevduat ile garanti ödemeleri ile.. Yandaş müttehitlere, zenginlere günde 333 milyon aktarıp, emekliye günde 100 liraya yaşa demek başka şeyler bir yana ayıptır. Özetle bize göre bu bütçeye hayır demek için tek bir neden yeter, utanma duygusu yeter!