Nasıl olsa denetlenmiyor: Demirören piyangoda tüm ikramiyeyi dağıtacakmış

Demirören Holding’in de ortak olduğu Sisal Şans’a satılmasıyla güven kaybeden ve bilet satışları düşen Milli Piyango, bu yıl için yeni kampanya düzenliyor.

Milli Piyango, ‘denetlenmemenin de verdiği rahatlıkla’ 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamanı dağıtacağını duyurdu.

Fotoğraf: Demirören’in ortaklığına satılan Milli Piyango güven tazeleme derdinde. (AA)

Önceden kamuya ait olan Milli Piyango İdaresi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2017’deki kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na geçirilmiş, 2020’de de iktidara yakın Demirören grubu ve İtalyan ortağına ait Sisal Şans’a ‘hasılat paylaşımı modeli’yle devredilmişti.

Bu anlaşmadan sonra düzenlenen bazı çekilişlerde şüphe uyandıran sonuçlar çıkmış ve bu durum Meclis gündemine taşınmıştı. Milli Piyango İdaresi’nin devir sözleşmesinden doğan denetim yetkisini de ‘mevzuat eksikliği’ nedeniyle hiç kullanmadığı ortaya çıkmıştı.

Öyle ki son iki yılda Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etmiş ama iki yılda da biletlerden yalnızca birinin satıldığı açıklanmıştı, yani ikramiyenin büyük kısmı satılmayan biletlere ‘çıkmıştı.’

Sosyal medyada da gündem olan bu konu, ‘Tüpçü (Yıldırım Demirören) yine keriz silkeledi’ benzeri tweet’leri beraberinde getirmişti.

Yeni ‘kampanya’

Bilet satışlarının da düşmesiyle Demirören, bu yıl yeni bir ‘kampanya’ başlattı.

Buna göre Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarıysa 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olarak belirlendi. Bu yıl büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Çekiliş büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Geçen senelerdeki gibi olursa, kaç bilet satılmışsa ikramiye ona göre eşit bölünecek.