İYİ Parti-HDP polemiği sürüyor: ‘Altılı masada bize saldıranlar var’

İYİ Parti ve HDP arasındaki polemik devam ediyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısındaki konuşmasına bu kez de Erzurum’dan tepki gösterdi. Buldan, “Altılı masada bize saldıranlar var” dedi.

Buldan Erzurum’dan Akşener’e yüklendi. (Fotoğraf: HDP)

Akşener, üç gün önceki grup toplantısında AKP heyetinin anayasa değişikliği teklifi için HDP’yi de ziyaret etmesine şunları demişti: “‘Açılımcılar kumpanyası’ yeniden seyircisiyle buluşuyor. Yaaa görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi. Bu saatten sonra kimse, milletimize vatan-millet-beka tiratları atmaya kalkmasın. Hele demokrasi, barış ve müzakere hamasetine hiç başvurmasın. Bu makyavelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görülmüştür. Bu kadar açık.”

AKP heyeti HDP’nin ardından İYİ Parti’yle de görüşmüştü.

Dün Ardahan’da halk buluşmasına katılan Buldan, Akşener’in bu sözleri hakkında şunları demişti: “Altılı masanın kadın başkanı var. O altılı masa içinde bulunan kadın başkan, her gün HDP’ye ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine görev edinmiş.”

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Akşener’e sert çıkan Buldan’a tepki göstermişti: “Siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyununu milletimizin takdirine havale ediyoruz.”

Buldan, bu kez de Karayazı ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında konuştu, HDP’yi hedef alan Akşener’e yüklendi.

İsim vermeden Akşener’i işaret eden Buldan, ‘altılı masa’ içinde kendilerine saldıranlar olduğunu savundu. 90’lı yılları hatırlatan Buldan, şunları kaydetti:

“Dün bir açıklama yaptım Ardahan’da bunun üzerine bana bir cevap yazdılar. Söylemeye devam edeceğiz. Bu ülke faili meçhulleri unutmadı, unutmayacak. Bu ülke köy yakmaları yıkmaları unutmadı, unutmayacak. Bu ülke 12 Eylül dönemlerinde işkence tezgahlarında Kürtlere uygulanan zulmü unutmadı, unutmayacak. Kürtlere dışkı yedirildiğini unutmadı, unutmayacak. Hiç kimse 90’lı yılların kabadayılığına soyunmasın, 90’lıların ve geçmişin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Onlar da bu kurnazlığı yapmasınlar. Kürtler her zaman geçmişi hatırlar. Bundan sonra da hatırlayacak. Biz artık 90’lı yılları yaşamak istemiyoruz. Biz 90’lardaki faili meçhullerin tekrardan bu ülkeye gelmesine asla izin vermeyeceğiz.

İki tane ittifak var biliyorsunuz. Bu her iki ittifakın da başta Kürt sorunu olmak üzere bu ülkenin sorunlarını asla çözecek yerden baktıklarını görmüyoruz. Her iki kutup da Alevi sorununa, Kürt sorununa, demokrasi sorununa, kadınların sorununa, gençlerin geleceğine dair hiçbir somut adım atmadılar. Somut projelerini ortaya koymuyorlar. Dolayısıyla Türkiye halkları başta Kürtler, ezilenler, ötekileştirilenler, yok sayılanlar olmak üzere, bu her iki kutba de ne mahkûm ne de mecburdur. Bizim üçüncü yolumuz var. Emek ve özgürlük ittifakımız var. Kürt sorunun çözüldüğü, Alevi toplumunun eşit yurttaşlık hakkına sahip olduğu, kadınların katledilmediği, gençlerin geleceğine güvenle baktığı bir Türkiye’yi getirecek olan ittifak emek ve özgürlük ittifakıdır.”