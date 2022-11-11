İYİ Parti’den Akşener’e tepki gösteren Buldan’ın sözlerine: Seviyesiz gölge oyunu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel başkanı Meral Akşener’e sert çıkan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’a tepki gösterdi: “Siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyununu milletimizin takdirine havale ediyoruz.”

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Akşener, iki gün önceki grup toplantısında AKP heyetinin anayasa değişikliği teklifi için HDP’yi de ziyaret etmesine şunları demişti: “‘Açılımcılar kumpanyası’ yeniden seyircisiyle buluşuyor. Yaaa görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi. Bu saatten sonra kimse, milletimize vatan-millet-beka tiratları atmaya kalkmasın. Hele demokrasi, barış ve müzakere hamasetine hiç başvurmasın. Bu makyavelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görülmüştür. Bu kadar açık.”

AKP heyeti HDP’nin ardından İYİ Parti’yle de görüşmüştü.

‘Onlar kumpanyanın ne demek olduğunu 28 Şubat’tan bilirler‘

Bugün Ardahan’da halk buluşmasına katılan Buldan, Akşener’in bu sözleri hakkında şunları demişti: “Altılı masanın kadın başkanı var. O altılı masa içinde bulunan kadın başkan, her gün HDP’ye ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine görev edinmiş. Kürt belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. Bize kumpanya kuruyor diye de iftira attılar. Oysa HDP’liler kumpanya bilmezler, HDP’lierin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP’lilerle dolu olduğunu göstererek ispat ederiz.

Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk’tan bilirler onlar kumpanyanın ne demek olduğunu 28 Şubat’tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yaparak her gün birbiriyle yarışanlar şunu iyi bilsin ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler.”

‘Gölge oyunu’

İYİ Parti’nin Twitter hesabından yayınlanan açıklamaya göre Zorlu, şunları dedi: “Bugün bir siyasi partinin eş genel başkanı, genel başkanımız Sayın Meral Akşener’in 9 Kasım 2022 tarihli grup toplantımızdaki konuşmasında dile getirdiği eleştiriler karşısında; bir parti genel başkanına yakışmayacak çirkinlikte, terbiye sınırlarını aşan ve kutuplaştırıcı bir nefret dilini benimseyerek; asılsız suçlamalar ve hakaretlere başvurma yolunu tercih etmiştir.

Partimizin ve genel başkanımızın söz konusu konuşmasındaki tespit ve uyarıları son derece açık ve nettir” diyen Zorlu, şunları söyledi: “Kürtler bu ülkenin, bu vatanın asli ve şerefli vatandaşlarıdır. Bu çerçevede, her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Ayrıca; yürüttükleri siyasetteki tutarsızlıkları örtmek için yalan ve hamasete başvuranların son dönemde düştükleri zor durumu anlamakla birlikte, her sıkışan parti liderinin partimize ve genel başkanımıza saldırmasını asla kabul etmiyoruz. Siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyununu milletimizin takdirine havale ediyoruz.”