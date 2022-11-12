ABD’de Senato çoğunluğu için gözler Nevada ve Georgia’ya çevrildi

ABD’de, Kongre üyeliği için 8 Kasım’daki ara seçimlerde sonuçların halen belli olmadığı eyaletlerde oy sayımı bıçak sırtında devam ediyor.

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Kongrenin Senato kanadı için bütün gözlerin çevrildiği Nevada’da bugün itibarıyla Cumhuriyetçi aday Adam Laxalt yarışı 900’den az oy farkıyla önde götürüyor.

AA’nın haberine göre Laxalt, şu ana kadar eyaletteki oyların yüzde 48,5’ini alırken, rakibi Demokrat Catherine Cortez Masto yüzde 48,4’le kendisini takip ediyor.

Eyaletteki seçim yetkilileri, 23 bini Clark ve 8 bini de Washoe bölgelerinde olmak üzere 30 binden fazla oyun sayımına devam edildiğini belirtiyor.

Sonuçların en erken bu hafta sonu açıklanabileceği belirtilirken, Cortez Masto’nun kazanması durumunda Demokratlar Senatoda kontrolü ele geçirecek. Cumhuriyetçi Laxalt’in sandıktan çıkması halindeyse Senatoda çoğunluk Georgia’dan çıkacak neticeye bağlı olacak.

Georgia’da adaylar eyalet yasalarına göre yüzde 50’ye ulaşamadığı için sonuç 6 Aralık’ta ikinci tura kalmış görünüyor.

Arizona’da dün, Demokrat senatör Mark Kelly, Cumhuriyetçi rakibi Blake Master’ı yenerek senatodaki koltuğunu korumayı başarmıştı. Kelly’nin zaferiyle Cumhuriyetçilerle birlikte Demokratlar da Senatoda 49 koltuk sayısına ulaşmış oldu.

Temsilciler Meclisi’ndeyse şu ana kadar 211 koltuğu garantileyen Cumhuriyetçiler, yarışı 203 koltuğa ulaşan Demokratların önünde götürüyor. Ülke genelinde 21 bölgede oy sayımı devam ederken, 435 üyeli Temsilciler Meclisinde çoğunluk için partilerin 218 rakamına ulaşması gerekiyor.