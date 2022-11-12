İYİ Partili Kavuncu, seçim performanslarını kıyasladı: İstenmeyen rakip İmamoğlu

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a aday olması durumunda destek çıkacağını söylediğine dair iddiaları doğrulamadı. Bu konunun partide resmi olarak gündeme gelmediğini söyledi.

Kavuncu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019’daki yerel seçimlerde ‘çok iyi performans sergilediğini’ belirterek, İstanbul ve Ankara seçimlerini kıyasladı: “İmamoğlu, performansıyla elbette istenmeyen bir rakip olabilir.”

Fotoğraf: Kavuncu, İmamoğlu’nun performansına dikkat çekti. (AA/YouTube)

Bu hafta Diken’e konuşan İYİ Partili bir kurmay, partinin il başkanlarının Yavaş’ın adaylığı için genel merkeze ‘talepte bulunduğunu’ söylemişti. İl başkanlarından gelen bu talebin Yavaş’a da iletildiğini belirten kaynak, Yavaş’ınsa sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtmişti. Kurmay, bu talebin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de gündeminde olduğunu kaydetmişti.

İYİ Partili birçok isim Yavaş’ı aday olarak görmek istediğini açıkça ifade ederken, anketlerde de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı en güçlü isim olarak ortaya çıkan Yavaş’ın olası adaylığında sahada kazanacak performansı gösteremeyeceğine dair yorumlar da dillendiriliyor. Bunda en öne çıkan gerekçelerse, Yavaş’ın kritik konularda fikir belirtmediği için seçmen tarafından henüz yeterince analiz edilememesi ve özellikle HDP’lilerden oluşan Kürt seçmenin Yavaş’a sıcak bakmaması olarak görülüyor.

Akşener’in Yavaş’la görüştüğü iddiası

Bu yöndeki tartışmalar sürerken gazeteci Nevşin Mengü’nün kanalına konuk olan İYİ Partili Buğra Kavuncu, “Meral Akşener’in Mansur Yavaş’a, ‘Aday olursanız sizi destekleriz’ dediği doğru mu” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bunda bize aleni şekilde yansıyan bir şey yok. Ben de basından öğrendim.”

‘İstenmeyen rakip İmamoğlu’

Kavuncu, ismini daha vurgulu dile getirdiği İmamoğlu’nun İstanbul’da iyi bir performans sergilediğini kaydederken, Ankara ve İstanbul’daki seçimler kıyaslandığında İmamoğlu’nun iktidar tarafından ‘istenmeyen rakip’ olarak öne çıktığını şöyle ifade etti:

“İstanbul gibi çok önemli bir kentte belediye başkanlığı yarışı oldu. Kampanya açısından çok yüksek bir performansı var sayın İmamoğlu’nun. Yarıştığı kişi AKP için de çok güçlü bir isimdi ki cumhurbaşkanı da devreye girdi. Ankara’daki belediye seçimleriyle bunu kıyasladığınızda İstanbul’daki çok daha yoğun. İmamoğlu, performansıyla elbette istenmeyen bir rakip olabilir.”