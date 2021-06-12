Akşam Postası / 12 Haziran 2021

Aşılama süreci: 33 milyon dozu aştı, günlük 500 binden fazla yapıldı

Türkiye’de 13 Ocak’ta başlayan aşılama sürecinde rakam 33 milyon dozu geride bıraktı. Günlük aşılama miktarında da yüzde 50’den fazla artış var.

IMF’in Türkiye için büyüme beklentisi yüzde 5.75

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 5.75 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

Bakan Kurum, illere göre toplanan müsilaj miktarını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nden dört günde toplam 1197 metreküp müsilaj temizlendiğini bildirdi.

İmamoğlu’nun açtığı 12 yolsuzluk dosyasında detaylar ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu’nun incelemesini tamamlayıp valiliğe ilettiği AKP dönemine ilişkin 12 yolsuzluk dosyasında detaylar ortaya çıktı. Valilikse bazı dosyalarda soruşturma izni vermezken, bazılarında henüz işlem başlatmadı.

Peker’den Demirören’e: Milangaz’a nasıl çöktüğünüzü anlatacağım

Suç örgütü lideri Sedat Peker, bir kez daha Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’i hedef aldı.

Yasa dışı bahse 35 tutuklama: 200 milyon liralık ‘para trafiği’

Mersin merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınanların 35’i tutuklanırken, ‘para trafiği’nin yaklaşık 200 milyon liraya ulaştığı öğrenildi.

Dardanel’den ‘makarna’ paylaşımı için özür

Fotoğraf: Instagram

Su ürünleri konservesi sektöründe önde gelen şirketlerden Dardanel, Türkiye-İtalya maçı öncesi yaptığı paylaşım için özür diledi.

Floyd’un öldürülmesini görüntüleyen gencin başarısını Pulitzer de tanıdı

ABD’de George Floyd’un bir polis tarafından boynuna bastırılarak öldürüldüğü dakikaları kaydederek, ırkçılıkla mücadele tarihinde önemli bir işe imza atan Darnella Frazier, Pulitzer Ödülü’ne layık görüldü.

G7 zirvesi: Sörf tahtasını alan protesto için denize koştu

Fotoğraflar: Reuters

Britanya’daki G7 zirvesinin ikinci gününde kıyı şeridi sörf tahtası ve kanolarıyla protesto düzenlemek için toplanan çevreci gruplarla doldu.

Balina tarafından yutuluyordu: Ağızda geçen 40 saniyeyi anlattı

ABD ıstakoz toplayan dalgıç kendini bir anda kambur balinanın ağzında buldu.

Prenses Amalia yıllık 1.6 milyon avroluk gelirinden feragat etti

Fotoğraf: Reuters

Hollanda tahtının varisi Prenses Amalia, başbakana yıllık 1.6 milyon avroluk (16 milyon 250 bin lira) gelir hakkından feragat ettiğini bildiren bir mektup yazdı.