Balina tarafından yutuluyordu: Ağızda geçen 40 saniyeyi anlattı

ABD ıstakoz toplayan dalgıç kendini bir anda kambur balinanın ağzında buldu.

Fotoğraf: Reuters

Massachusetts eyaletinde Michael Packard isimli ıstakoz toplayıcısı adam daldığı sırada hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Bir anda kendini kambur balinanın ağzında bulan dalgıç, burada 30-40 saniye geçirdikten sonra şans eseri sağlam şekilde yeniden dışarı çıktı.

56 yaşındaki Packard, Cod Burnu’ndaki Provincetown açıklarında yaklaşık 14 metreye daldığı sırada bir anda büyük bir çarpma hissettiğini ve her yerin karardığını anlattı.

Fotoğraf: Packard ailesi

Başta bu sularda yaygın olduğundan köpek balığı saldırısına uğradığını düşündü. Ancak daha sonra yokladığında eline gelenin diş olmadığını ve herhangi bir yerinde acı duymadığını anlayınca bunun bir köpek balığı saldırısı olmadığını fark etti. Dalgıç şöyle konuştu: “Sonra fark ettim ki, aman tanrım, bir balinanın ağzındaydım. Ve beni yutmaya çalışıyordu. Kendi kendime ‘Tamam’ dedim, ‘Buraya kadarmış, öleceğim’. Karımı ve çocuklarımı düşündüm.”

Balinanın ağzında geçen ve çok daha uzun hissettirdiğine şüphe olmayan 40 saniyenin ardından Packard yeniden yüzeydeydi. Balina suyun üstüne çıkmış, adamı tükürmüştü: “Havaya fırlatıldım sonra da suya indim. Özgürdüm, inanamadım.”

Bottaki çalışma arkadaşlarının yardım ederek kıyıya çıkardığı Packard bacağında morluklarla ve omzunun çıktığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Provincetown’daki Kıyı Çalışmaları Merkezi’nden balina uzmanı Charles Mayo bu tür insan-balina karşılaşmalarının çok nadir olduğunu belirtti. Kambur balinaların saldırgan olmadığının altını çizen Mayo, muhtemelen balinanın balıkla beslenmek için ağzını açtığı sırada Packard’ın kazara içeri girdiğini söyledi.