G7 zirvesi: Sörf tahtasını alan protesto için denize koştu

Britanya’daki G7 zirvesinin ikinci gününde kıyı şeridi sörf tahtası ve kanolarıyla protesto düzenlemek için toplanan çevreci gruplarla doldu.

Fotoğraflar: Reuters

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın liderlik ettiği Cornwall’daki zirveye Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoşihide Suga ve ABD Başkanı Joe Biden katılıyor.

Falmouth kasabasındaki Gyllyngvase sahilini dolduran çevre koruma örgütleri liderlerine iklim krizi ve okyanusların kirlenmesi karşısında harekete geçme çağrısında bulundu.

Binden fazla göstericinin katıldığı protestoların organizatörlerinden Amy Slack seslerini duyurmak için bu yöntemi seçtiklerini belirterek şunları söyledi: “Her yıl 400 bin ton lağım ülkemizin kıyıları açıklarında denizlere dökülüyor. Değişim istiyoruz ve bu bizim görüşlerimizi duyurma şeklimiz. Okyanus, sağlam taahhütlerle iklim hareketine dahil edilmelidir. Mevcut haliyle G7’nin gündemi bunun gerisinde kalıyor. Korumamız gereken doğanın aynı zamanda mavi olduğu kolayca unutulabiliyor.”