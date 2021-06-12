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Yaramazlara biraz batar!

Floyd’un öldürülmesini görüntüleyen gencin başarısını Pulitzer de tanıdı

ABD’de George Floyd’un bir polis tarafından boynuna bastırılarak öldürüldüğü dakikaları kaydederek, ırkçılıkla mücadele tarihinde önemli bir işe imza atan Darnella Frazier, Pulitzer Ödülü’ne layık görüldü.

Fotoğraf: Reuters

46 yaşındaki Floyd’un Derek Chauvin adlı bir polis memurunca gözaltına alınırken “Nefes alamıyorum” dediği yaklaşık 9 dakikalık görüntü, ABD’de siyahlara yönelik beyaz polis şiddetini çarpıcı şekilde gözler önüne sermiş, haftalar süren protestolara neden olmuştu.


Yaklaşık bir yıl süren hazırlık sürecinin ardından başlayan davada jüri Floyd’un ölümüne yol açan Chauvin’i suçlu bulmuştu. Tarihi olarak nitelendirilen ve ırkçı polis şiddetiyle mücadelede bir dönüm noktası kabul edilen kararı mümkün kılan ise 17 yaşındaki bir gencin çektiği videoydu.

Pulitzer Ödülleri Kurulu özel bir ödülle başarısını tanıdığı Frazier için “Dünya çapında polis vahşetine karşı protestoları teşvik eden ve gazetecilerin hakikat ve adalet arayışında vatandaşların hayati rolünü vurgulayan bir videoyu, George Floyd cinayetini cesurca kaydettiği için” ifadelerini kullandı.

Pulitzer ödülleri, gazete yayıncısı Joseph Pulitzer tarafından başlatılan ve 1917 yılından bu yana verilen, ABD’nin en prestijli gazetecilik ödülleri olarak biliniyor.

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