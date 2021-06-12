Yasa dışı bahse 35 tutuklama: 200 milyon liralık ‘para trafiği’

Mersin merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınanların 35’i tutuklanırken, ‘para trafiği’nin yaklaşık 200 milyon liraya ulaştığı öğrenildi.

Fotoğraf: Pixabay

Mersin polisi, 16 Aralık 2019’daki bir ihbarın ardından ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçlarıyla ilgili çalışma başlattı. Uzun süreli teknik takibin ardından operasyon için harekete geçildi.

Mersin merkezli olmak üzere, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak’ta belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda 89 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 41 cep telefonu, sekiz bilgisayar ve 23 bin 635 lira bulundu.

Gözaltına alınan 89 şüpheliden 27’si, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 35’i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kripto para hesabı açılmış

Yazılı açıklama yayınlayan Mersin Emniyet Müdürlüğü, internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığının tespiti üzerine yöneticilerin belirlediğini ve para trafiğinin takip edildiğini kaydetti.

Açıklamada, örgütün, vatandaşa ait kimlik bilgilerini çeşitli kurumlardan ele geçirerek 273 kişi adına dijital para platformu hesabı açtığı belirtildi.

190 milyonluk para trafiği

112 kişinin banka hesapları üzerinde finansal analiz yapan uzman ekipler, şüphelilerin Ermenistan üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak faaliyete başladığını, vatandaşa ait kimlik bilgileri doğrultusunda da kripto para hesabı açtığını tespit etti.

Buna göre dijital para platformu üzerinden yaklaşık 65 milyon, banka hesaplarını üzerinden de 125 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Örgütün lideri üç kişinin Ukrayna, Karadağ ve KKTC’de bulunduğu belirlendi.