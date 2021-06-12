Vergi ve borç yapılandırmadan 100 milyar lira bekleniyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, yürürlüğe giren vergi ve borç yapılandırma düzenlemesi ile kamuya 100 milyar liralık tahsilat beklendiğini belirtti.

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Sigorta primi, vergi cezası, çek, protestolu senet, kredi kartı ve KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa geçen çarşamba günü yayınlanmıştı.

İlk taksit ödemeleri eylül ayı sonuna kadar yapılabilecek yapılandırma için 31 Ağustos’a kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Yapılandırmadan 30 Nisan tarihinden önce kesinleşmiş borçlar yararlanabilecek.

BloombergHT televizyonunda konuşan Demiröz yasaya ilişkin şunları kaydetti: “Kamunun bugüne kadar kalmış olan 500 milyar liranın üzerinde bir borcu var ki bunun bir kısmı gerçekten alınması güç bir borç ama benim bu yasadan açıkça beklediğim 90-100 milyar liralık bir tahsilatın 36 ay içinde sağlanacağı yönünde.”