Diken

Yaramazlara biraz batar!

Vergi ve borç yapılandırmadan 100 milyar lira bekleniyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, yürürlüğe giren vergi ve borç yapılandırma düzenlemesi ile kamuya 100 milyar liralık tahsilat beklendiğini belirtti.

Fotoğraf: Reuters

Sigorta primi, vergi cezası, çek, protestolu senet, kredi kartı ve KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa geçen çarşamba günü yayınlanmıştı.


İlk taksit ödemeleri eylül ayı sonuna kadar yapılabilecek yapılandırma için 31 Ağustos’a kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Yapılandırmadan 30 Nisan tarihinden önce kesinleşmiş borçlar yararlanabilecek.

BloombergHT televizyonunda konuşan Demiröz yasaya ilişkin şunları kaydetti: “Kamunun bugüne kadar kalmış olan 500 milyar liranın üzerinde bir borcu var ki bunun bir kısmı gerçekten alınması güç bir borç ama benim bu yasadan açıkça beklediğim 90-100 milyar liralık bir tahsilatın 36 ay içinde sağlanacağı yönünde.”

Vergi ve borç yapılandırma yasası yayınlandı

SON HABERLER

Dış politika ve yoksulluk: Ne alaka mı?

Dış politika maliyetli bir iştir. Yanlış politikalar halkı yoksullaştırır. Yoksulluk artıkça bu defa da dış politikayı halkın gözünü boyamak için kullanırlar. Gerdikçe gerer, kahramanlıktan kahramanlığa koşarlar! Yoksullaşan halk dur demeden de bu kısır döngü bitmez

Avrupa’da denizleri en çok kirleten ülke Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre Avrupa’da nehirlerden sürüklenen çöple deniz kirliliğine en çok yol açan ülke Türkiye. Araştırmacılar deniz kirliliğine yol açan başlıca etkenin ise plastik kullanımı olduğuna dikkat çekti.

MEB, ‘telafi programı’nı ayrıntılandırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanacak ‘Telafide Ben de Varım’ yaz uygulaması programının uygulama esaslarına yer verildi.