Boğaz’a kirlilik tespit sistemi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne gemi kaynaklı deniz kirliliğini uzaktan tespit eden sistem yerleştirildi. Dünyada 200 noktada kullanılan ve ilk kez bir köprüde uygulanan sistem İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bilimsel desteğiyle geliştirildi.

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Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre yılda 50 bin deniz aracının geçtiği köprüye yerleştirilen gece görüş kameralı sistemle 5 kilometrelik alanda gemilerin muhtemel akaryakıt, balast ya da kimyasal kirliliği tespit edilebiliyor.

Sisteme gelen bilgiler anlık olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine ulaşıyor. Kirlilik oluştuğunda sistem uyarı veriyor.

Sistemin aynısı Norveç’te kıyı yönetimi, Azerbaycan’da ise Hazar Denizi yüzey ve sualtı kirliliğinin tespiti için kullanılıyor. Sistemi Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yapım ve işletmesini üstlenen ICA firması kullanmaya başladı.