Pandemi rotası: Kuzey Kutbu’nda yedi ay izole hayat

Covid-19 salgını nedeniyle ülkesi tam kapanmaya giren İtalyan gezgin, Kuzey Kutbu’na giderek tam yedi ay boyunca izole bir hayat yaşadı. Gezgin, bu sürede maske dahi takmadığını anlattı.

Fotoğraf: viaggiarelibera.com

Yılın yarısını yolda geçiren doğa ve yürüyüş rehberi Valentina Miozzo, kapanma boyunca birçok insanın aksine evde kalmadı. Gezgin, birçok ülkenin sınırlarını kapattığı bu süreçte, daha önce denemediği bir rotayı tercih etti.

Seyahat blogu yazan Miozzo, evinden 3 bin 862 kilometre uzaklıkta bulunan Norveç’in Kongsfjord köyüne gitti. Bu köyde sadece 28 kişi yaşıyordu.

Ülkenin kuzeyindeki köyün bir diğer özelliği de Kuzey Kutup Dairesi’nde yer alması.

CNN’e hikayesini anlatan Miozzo, “Sadece keşfetmeye meraklı olduğum için hiçbir beklentim olmadan gittim” dedi.

Yine de karşılaşacağı durumların farkındaydı: “Epey izole bir noktaya gideceğimi biliyordum, beni uyarmışlardı. Çılgınlık olduğunu farkındaydım. ‘Kutup bozkırı’ olduğunu da biliyordum ama daha önce Norveç’e gitmemiştim.”

Hayat normaldi

Tam yedi ay boyunca tamamen izole bir bölgede bulunan Miozzo şunları söyledi: “Bu sürede Norveç’te değildim. Kutup bozkırındaydım. Kongsfjord’da tek bir Covid-19 vakası dahi yoktu. Norveç’teki şehirler kısıtlamalar altındayken Kongsfjord için aşırı izolasyon hayatın normal şekilde devam edebileceği anlamına geliyordu. Yedi ay boyunca maske takmadım.”

Miozzo, olağanüstü hava koşullarının kendisine çok önemli bir şey öğrettiğini de sözlerine ekledi: “Sıcak ülkelere gittiğinizde bulunduğunuz yer, insanlar, iklim size enerji verir. İnsanlarla etkileşimde olursunuz ve tabii Güneş tepede olur. Fakat kendinizi böyle tamamen izole bir yerde bulursanız öğrenmeniz gereken, enerjiyi kendinizde bulmak oluyor. Bu, özellikle güneşin iki ay olmadığı ve sabahları uyanmanız gereken zamanlarda ilginç bir keşfe dönüşüyor.”