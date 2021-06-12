IMF’in Türkiye için büyüme beklentisi yüzde 5.75

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 5.75 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

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IMF raporunda Türkiye’nin sonraki 5 yıl için büyüme beklentisi ise yıllık yüzde 3.3 civarında.

Raporda enflasyona ilişkin 2021 sonu beklentisi yüzde 16.5. Bu rakamın 2022 sonunda ise yüzde 14’e çekileceği öngörülüyor. Sonraki beş yılda da enflasyon için yüzde 12.5 tahmini yapılıyor.

Raporda ayrıca Türkiye’de politik belirsizlik ve kırılganlıkların artmış olmasına rağmen ülkenin sorunlarının aşılmaz olmadığının altı çizilirken, güçlü bir para politikası duruşunun zaruri olduğu vurgusu yapılıyor.

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyürken, bunun ikinci çeyrekte pandemi koşullarının getirdiği düşük büyümenin yarattığı baz etkisiyle yüzde 20’lere kadar çıkabileceği öngörülüyor. Ancak sanayi üretiminin aylık bazda yavaşladığı ortamda, ekonomistler bu sene büyümenin yüzde 5.5 civarında şekillenmesini bekliyor. Tahminler yüzde 4.5 ile yüzde 7 arasında yer alırken son dönemde beklentiler genel olarak yukarı revize ediliyor. Son olarak, JP Morgan bu hafta yayınladığı raporda 2021 büyüme tahmini yüzde 4.8’den yüzde 6.1’e yükseltti.