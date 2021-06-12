Aşılama süreci: 33 milyon dozu aştı, günlük 500 binden fazla yapıldı

Türkiye’de 13 Ocak’ta başlayan aşılama sürecinde rakam 33 milyon dozu geride bıraktı. Günlük aşılama miktarında da yüzde 50’den fazla artış var.

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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ilk doz aşı uygulanan kişi sayısı 19,4 milyona yaklaşırken bunlardan 13,6 milyonunun ikinci doz aşıları da vuruldu.

En fazla aşının uygulandığı il, 5,5 milyondan fazla dozla İstanbul. Megakent’i 2,7 milyon dozla Ankara, 2,2 milyon dozla İzmir takip etti.

10 Haziran itibariyle günlük yapılan aşı sayısı da 500 bin sınırını aştı. 10 Haziran’dan 557 bin, dün ise 570 bin dozdan fazla aşı uygulandı. Aşılamada bir haftada artış yüzde 65’i buldu.

Aşılamada süreç, pazartesi günü 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasıyla devam edecek ve 18-24 yaş aralığında bulunanlara aşı hakkının tanımlanmasıyla sona erecek. Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde aşı yaptırmayanlara aşı hakkı verilecek.