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Yaramazlara biraz batar!

Dardanel’den ‘makarna’ paylaşımı için özür

Su ürünleri konservesi sektöründe önde gelen şirketlerden Dardanel, Türkiye-İtalya maçı öncesi yaptığı paylaşım için özür diledi.

Türkiye, dün akşam Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) açılış maçında, Roma Olimpiyat Stadı’nda İtalya’yla karşılaştı. Ancak maç öncesi Dardanel’in Instagram hesabından yayınladığı paylaşım (altta) tepki geçti. Bunun üzerine reklam silindi.


Fotoğraf: Instagram

Reklamı silmesinin ardından bugün Twitter hesabından açıklama yayınlayan şirket, paylaşımdan dolayı başta kadınlar olmak üzere tüm kamuoyundan özür dilediğini kaydetti.

Açıklamada, söz konusu reklamın ‘dikkatten kaçtığı ve kurum kültürünü yansıtmadığı’ belirtilerek paylaşımı hazırlayan kurumlarla ilişkilerini sonlandırılacağı aktarıldı.

Dardanel’in ‘şuursuz’ paylaşımı Twitter’da topa tutuldu

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