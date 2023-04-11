Akşam Postası / 11 Nisan 2023

Kılıçdaroğlu: ‘Beşli çeteler’ hazırlıklı olsun
Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın yandaşlarına aktarılan parayı geri alacağını belirterek ”Beşli çeteler hazırlıklı olsun” dedi.
Erdoğan, cumhur ittifakı olarak millet ittifakının vaatlerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni dönem için cumhur ittifakının vaatlerini duyurdu. Bazı vaatlerin, millet ittifakının vaatleriyle örtüşmesi dikkat çekti.
Liste simülasyonu: CHP’ye ek 43 vekil gelebilir
Millet ittifakında CHP listelerinden giren partilerin hesabına göre, tek liste en az 43 ek milletvekili getirecek. CHP’nin oyunu yüzde 33 seviyesine çıkarması durumunda bu sayı 79’u aşabilir.
‘Erdoğan sayesinde’ etiketinden gözaltı
‘Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde’ çıkartmalarını marketlerde ürünlerin üzerine yapıştıran CHP Bursa Nilüfer Gençlik Kolları üyesi stajyer avukat gözaltına alındı.
Yeniden aday gösterilmeyen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, partisinin iktidar mücadelesinde var gücüyle çalışmayı sürdüreceğini söyledi.
Kaftancıoğlu’ndan İnce’ye: Halk dersini verecek
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye “İnce hesaplarla uğraşanlara halk dersini verecek” dedi.
BBP, gazetecilere para teklif etmiş
Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Antalya’nın Kepez ilçesindeki teşkilatı, toplantısına katılma karşılığında gazetecilere para teklif etmiş. ‘Fiyat tarifesi’ de var.
Erdoğan, il başkanının sesini duydu, ‘derhal gereğini yaptı’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ”Halk aday listelerimize itiraz ediyor” diyerek seslenen AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı.
AYM, HDP dosyasını raportöre gönderdi
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin savunma vermemesini tutanak altına alarak dosyayı raportöre gönderdi.
Naci Görür üstüne alınmadı: Ben patates soğan diyecek adam değilim
Yerbilimci Naci Görür, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘soğan patates edebiyatı’ suçlamasını üstüne alınmadı.
CHP binası önünde ateş edilmesi: Üç şüpheli serbest
Sarıyer ilçesindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan dört şüpheliden hakimliğe sevk edilen üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Picasso şenliği: Üç metropolde altı sergi
Resim sanatında çığır açan Pablo Picasso, ölümünün 50’nci yılında New York, Paris ve Madrid’de altı sergiyle anılıyor.