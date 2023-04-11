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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 11 Nisan 2023

Kılıçdaroğlu: ‘Beşli çeteler’ hazırlıklı olsun

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın yandaşlarına aktarılan parayı geri alacağını belirterek ”Beşli çeteler hazırlıklı olsun” dedi.

Kılıçdaroğlu yola ‘300 milyar dolar’la devam edecek

Erdoğan, cumhur ittifakı olarak millet ittifakının vaatlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni dönem için cumhur ittifakının vaatlerini duyurdu. Bazı vaatlerin, millet ittifakının vaatleriyle örtüşmesi dikkat çekti.


AKP’de Bozdağ’ın adaylığına Şanlıurfa’dan itiraz

Liste simülasyonu: CHP’ye ek 43 vekil gelebilir

Millet ittifakında CHP listelerinden giren partilerin hesabına göre, tek liste en az 43 ek milletvekili getirecek. CHP’nin oyunu yüzde 33 seviyesine çıkarması durumunda bu sayı 79’u aşabilir.

‘Erdoğan sayesinde’ etiketinden gözaltı

‘Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde’ çıkartmalarını marketlerde ürünlerin üzerine yapıştıran CHP Bursa Nilüfer Gençlik Kolları üyesi stajyer avukat gözaltına alındı.

Hekimden kiralık diploma

Yeniden aday gösterilmeyen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, partisinin iktidar mücadelesinde var gücüyle çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Kaftancıoğlu’ndan İnce’ye: Halk dersini verecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye “İnce hesaplarla uğraşanlara halk dersini verecek” dedi.

BBP, gazetecilere para teklif etmiş

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Antalya’nın Kepez ilçesindeki teşkilatı, toplantısına katılma karşılığında gazetecilere para teklif etmiş. ‘Fiyat tarifesi’ de var.

Erdoğan, il başkanının sesini duydu, ‘derhal gereğini yaptı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ”Halk aday listelerimize itiraz ediyor” diyerek seslenen AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı.

AYM, HDP dosyasını raportöre gönderdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’nin savunma vermemesini tutanak altına alarak dosyayı raportöre gönderdi.

Naci Görür üstüne alınmadı: Ben patates soğan diyecek adam değilim

Yerbilimci Naci Görür, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘soğan patates edebiyatı’ suçlamasını üstüne alınmadı.

HDP Kılıçdaroğlu’nu gerçekten destekliyor mu?
Engellilerin eğitiminde ‘usulsüzlük’: Soruşturma sürerken AKP’den aday yapıldı

CHP binası önünde ateş edilmesi: Üç şüpheli serbest

Sarıyer ilçesindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan dört şüpheliden hakimliğe sevk edilen üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Picasso şenliği: Üç metropolde altı sergi

Resim sanatında çığır açan Pablo Picasso, ölümünün 50’nci yılında New York, Paris ve Madrid’de altı sergiyle anılıyor.

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Akşam Postası / 11 Nisan 2023

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