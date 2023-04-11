Liste simülasyonu: CHP’ye ek 43 vekil gelebilir

Millet ittifakında CHP listelerinden giren partilerin hesabına göre, tek liste en az 43 ek milletvekili getirecek. CHP’nin oyunu yüzde 33 seviyesine çıkarması durumunda bu sayı 79’u aşabilir.

Fotoğraf: AA

14 Mayıs yaklaşırken, partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. CHP listesinde ittifak ortağı Saadet, DEVA, Demokrat ve Gelecek partili adaylar da bulunuyor. CHP’nin Erzincan’daki birinci sıra adayıysa Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya göre, CHP listesinden seçime giren ittifak ortağı partilerin hesaplamalarında, DEVA ve Saadet Partisi’nin 15’er, Gelecek Partisi’nde de 10-12 milletvekili kazanabileceği görüldü.

Buna göre seçim döneminde hiç artış olmasa dahi ortak listenin bugünkü durumda en az 43 ek milletvekili getireceği görülmüş.

Kazanılacak sıra çeperin kenarındaki ve içindeki sıraların da eklenmesiyle bu rakamın 79 civarına çıkabileceği anlaşılmış.

Hesaplamalara göre CHP’nin oyu yüzde 33 seviyesine çıkarsa fazladan kazanılacak milletvekili sayısı 79’a ulaşabilir.