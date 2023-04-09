Diken

Yaramazlara biraz batar!

CHP milletvekili adaylarının tam listesi

CHP milletvekili adayları belli oldu.

Listede İYİ Partili, Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunuyor. CHP’nin Erzincan’daki birinci sıra adayıysa Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oldu.


CHP, listelerin YSK’ya teslim etti.

CHP milletvekili adayları tam liste. (AA)
CHP milletvekili adayları tam liste. (AA)

CHP milletvekili adaylarının tam listesi şöyle;

SEÇİM ÇEVRESİADAY SIRA NOADISOYADI
ADANA1ORHANSÜMER
ADANA2MÜZEYYENŞEVKİN
ADANA3BURHANETTİNBULUT
ADANA4SADULLAHKISACIK
ADANA5AYHANBARUT
ADANA6OSMAN BERKEDUVAN
ADANA7HÜSEYİNKESER
ADANA8ERKANKARAKAYA
ADANA9ORHANTOKLU
ADANA10KÜBRAÖZBİÇER BÜYÜKİKİZ
ADANA11AHMETKORKMAZ
ADANA12SERCANPOLAT
ADANA13SEYFETTİNCAN
ADANA14EBRUYILMAZ
ADANA15ELİFEMÜFTÜOĞLU
ADIYAMAN1ABDURRAHMANTUTDERE
ADIYAMAN2KENANDOĞAN
ADIYAMAN3ADNANAĞIR
ADIYAMAN4ÖMERTURAN
ADIYAMAN5SONGÜLVARKİ YILDIRIM
AFYONKARAHİSAR1BURCUKÖKSAL
AFYONKARAHİSAR2FATİHAYDIN
AFYONKARAHİSAR3ABİDİNYAĞCI
AFYONKARAHİSAR4ALİARIKAN
AFYONKARAHİSAR5İBRAHİMKADIOĞLU
AFYONKARAHİSAR6ANIL HALİSAKAR
AĞRI1İBRAHİMVAROL
AĞRI2ABDURRAHMANPOLAT
AĞRI3ERTUĞRULERYILMAZ
AĞRI4ZEKİYEALTAY
AMASYA1REŞATKARAGÖZ
AMASYA2ARİFYILMAZ
AMASYA3ZEYNEPATEŞ
ANKARA-11GAMZETAŞCIER
ANKARA-12DENİZDEMİR
ANKARA-13OKANKONURALP
ANKARA-14SADULLAHERGİN
ANKARA-15MUSTAFA NEDİMYAMALI
ANKARA-16ALİYETİMİSİ ERSEVER
ANKARA-17DENİZÇAKIR
ANKARA-18KEMALAKKURT
ANKARA-19AYSUNPALALI KÖKTAŞ
ANKARA-110ELİFTOPKAYA SEVİNÇ
ANKARA-111HÜSEYİN CANGÜNER
ANKARA-112AYCANKOÇTÜRK
ANKARA-113ARMAĞANERDOĞAN
ANKARA-21MURATEMİR
ANKARA-22İDRİSŞAHİN
ANKARA-23SEMRADİNÇER
ANKARA-24İREMYAMAN
ANKARA-25ORKUNKANBER
ANKARA-26ALİRIZAERBAY
ANKARA-27ERDALKİZİROĞLU
ANKARA-28ÖZKANOKTAN
ANKARA-29FUNDACENGİZ
ANKARA-210EROLTOSUN
ANKARA-211NURSELÖCAL
ANKARA-31TEKİNBİNGÖL
ANKARA-32UMUTAKDOĞAN
ANKARA-33MESUTDOĞAN
ANKARA-34AYLİNYAMAN
ANKARA-35AHMET ERSENÖZSOY
ANKARA-36MEHMETAKYÜREK
ANKARA-37MEHTAPYÜCEL
ANKARA-38MEMETYULA
ANKARA-39ZEYNEP ESRAÖZDEMİR
ANKARA-310ÖMERYILMAZ
ANKARA-311ELMAS KÜBRAKARACA
ANKARA-312HASAN CEMYILMAZ
ANTALYA1SURURİÇORABATIR
ANTALYA2CAVİTARI
ANTALYA3ALİYECOŞAR
ANTALYA4SERAPYAZICI ÖZBUDUN
ANTALYA5ŞERAFETTİNKILIÇ
ANTALYA6MUSTAFAERDEM
ANTALYA7MURATÖZÇELİK
ANTALYA8HASAN ERCÜMENTTAŞDEMİR
ANTALYA9NİLÜFERDEVECİ
ANTALYA10VAHAPTUNCER
ANTALYA11SİBELGEZEN
ANTALYA12RAMİZATAHAN
ANTALYA13EMRAHYURTLAK
ANTALYA14ZELİHAMİLLİ
ANTALYA15HATİCE KÜBRATURAN
ANTALYA16MÜGEGEZGİNCİ ÜNSAL
ANTALYA17MEHMETGÖK
ARDAHAN1ÖZGÜR ERDEMİNCESU
ARDAHAN2ÖZELÖZEN
ARTVİN1UĞURBAYRAKTUTAN
ARTVİN2OĞUZKURDOĞLU
AYDIN1BÜLENTTEZCAN
AYDIN2HÜSEYİNYILDIZ
AYDIN3SÜLEYMANBÜLBÜL
AYDIN4EVRİMKARAKOZ
AYDIN5NİLÜFERÜNÜVAR
AYDIN6GAMZEYOLCU METİN
AYDIN7ZİYAYILMAZ
AYDIN8NEBAHATOSKAY ÜRÜN
BALIKESİR1ENSARAYTEKİN
BALIKESİR2SERKANSARI
BALIKESİR3BURAKDALGIN
BALIKESİR4SEVALBOZKURT
BALIKESİR5SELİMPANÇ
BALIKESİR6FATMASALI KARABACAKOĞLU
BALIKESİR7DİLEKYALÇIN
BALIKESİR8GÜLİZARYILDIZ
BALIKESİR9MUHARREMKOÇ
BARTIN1AYSUBANKOĞLU
BARTIN2CEYDASARGIN
BATMAN1HÜSEYİNYAŞAR
BATMAN2DİCLEARSLAN
BATMAN3ORHANEKMEN
BATMAN4ABDULLAHPOLAT
BATMAN5MENDUHATAK
BİLECİK1YAŞARTÜZÜN
BİLECİK2VEDATKAZICI
BİNGÖL1SERDARATALAY
BİNGÖL2MEHMETCANLI
BİNGÖL3İLHAMİGELEN
BOLU1TÜRKERATEŞ
BOLU2MEHMET BURAKCOP
BOLU3ZUHALIŞIN
BURDUR1İZZETAKBULUT
BURDUR2HÜLYAGÜMÜŞ
BURDUR3SÜLEYMANERMAN
BURSA-11KAYIHANPALA
BURSA-12NURHAYATALTACA KAYIŞOĞLU
BURSA-13MEHMETATMACA
BURSA-14İSMETKARACA
BURSA-15JÜLİDEAKKÖPRÜ
BURSA-16ALPASLANYILDIZ
BURSA-17ENGİN TAMERDEDE
BURSA-18SERKANÖZTÜRK
BURSA-19ÖZGÜRYILDIZ
BURSA-110CANANAKIN ERDEM
BURSA-21HASANÖZTÜRK
BURSA-22CEMALETTİN KANİTORUN
BURSA-23ORHANSARIBAL
BURSA-24ERKANDÖNMEZ
BURSA-25ŞAHİNSEVİNÇ
BURSA-26FUNDATÜRKCOŞ PEKİNER
BURSA-27ENDERTEKE
BURSA-28HURİYE CANANÇELİK TUNAR
BURSA-29MEHMET ÖNDERMUTLU
BURSA-210SEDABOZDAĞ GÜZELKAYA
ÇANAKKALE1İSMETGÜNEŞHAN
ÇANAKKALE2ÖZGÜRCEYLAN
ÇANAKKALE3YEŞİMKARADAĞ
ÇANAKKALE4TUĞBERKGÜZEL
ÇORUM1MEHMETTAHTASIZ
ÇORUM2BEKİRÖZSAÇMACI
ÇORUM3BURÇİNSOLMAZ POLAT
ÇORUM4SEYİT AHMETGÜHER
DENİZLİ1GÜLİZARBİÇER KARACA
DENİZLİ2ŞEREFARPACI
DENİZLİ3SEMASİLKİN ÜN
DENİZLİ4ADİLDEMİR
DENİZLİ5SEDATDEMİRCİ
DENİZLİ6İLHANÖZCAN
DENİZLİ7AYŞEHAZER
DİYARBAKIR1MUSTAFA SEZGİNTANRIKULU
DİYARBAKIR2ALİ İHSANMERDANOĞLU
DİYARBAKIR3ABDURRAHMANERGİN
DİYARBAKIR4CEVDETNASIRANLI
DİYARBAKIR5İSMAİLAKYIL
DİYARBAKIR6GÖNÜLÖZEL
DİYARBAKIR7LALEŞERTUĞRUL UYSAL
DİYARBAKIR8ESRAARSLAN
DİYARBAKIR9MAHİRYILMAZ
DİYARBAKIR10MEHMET ALİÖZMEN
DİYARBAKIR11ZEYNEP DENİZERK
DİYARBAKIR12ÖZLEMKAYA
DÜZCE1TALİHÖZCAN
DÜZCE2HATİCE ASLIHANAKBAL TÜYSÜZ
DÜZCE3JALEUZUNHASAN
EDİRNE1EDİZÜN
EDİRNE2AHMET BARANYAZGAN
EDİRNE3UFUKKANIŞKAN
EDİRNE4AHMETERKEN
ELAZIĞ1GÜRSELEROL
ELAZIĞ2ABDULLAHAKIN
ELAZIĞ3AHMETYILDIZ
ELAZIĞ4ALIMÖZDEMİR
ELAZIĞ5AZATALINAK
ERZİNCAN1MUSTAFASARIGÜL
ERZİNCAN2UFUKAKTAŞ
ERZURUM1AYHANKOÇ
ERZURUM2MURATOZAN
ERZURUM3CELALZUNGULDAK
ERZURUM4SERHAT CAN
ERZURUM5ERDİNÇOKANLI
ERZURUM6İSLAMTEKMANLI
ESKİŞEHİR1UTKUÇAKIRÖZER
ESKİŞEHİR2JALE NURSÜLLÜ
ESKİŞEHİR3İBRAHİMARSLAN
ESKİŞEHİR4ABDÜLKADİRADAR
ESKİŞEHİR5İPEKÇELİK
ESKİŞEHİR6AYSU BAHARGÜRLEK
GAZİANTEP1HASANÖZTÜRKMEN
GAZİANTEP2MELİHMERİÇ
GAZİANTEP3ERTUĞRULKAYA
GAZİANTEP4REİSREİSOĞLU
GAZİANTEP5ADİLE MERVEALTINBAŞ YILMAZ
GAZİANTEP6ERDALGEÇİT
GAZİANTEP7SELİMKARAHAN
GAZİANTEP8MÜSLÜMŞAHİNSOY
GAZİANTEP9HASANGÜR
GAZİANTEP10MEHMETİSLAM
GAZİANTEP11AHMET İDRİSİNAL
GAZİANTEP12FATMA MÜGEDÜŞÜN
GAZİANTEP13GÖKHANÇELİKTÜRK
GAZİANTEP14VİJDANAKTAŞ
GİRESUN1ELVANIŞIK GEZMİŞ
GİRESUN2REŞAT NURİÖZDEMİR
GİRESUN3FİKRİBİLGE
GİRESUN4HAKANADANIR
HAKKARİ1NAZIMDEMİR
HAKKARİ2ADNANHATİPOĞLU
HAKKARİ3SABIRDİRİ
HATAY1MEHMETGÜZELMANSUR
HATAY2NERMİNYILDIRIM KARA
HATAY3SERVETMULLAOĞLU
HATAY4NECMETTİNÇALIŞKAN
HATAY5HİKMETHATUNOĞLU
HATAY6RAHMİVARDİ
HATAY7GÖKHANÖZER
HATAY8BEKİRATAHAN
HATAY9CEMİYETKIŞLIOĞLU
HATAY10TAMERAPİŞ
HATAY11FİLİZHAKSÖZ
IĞDIR1YUSUFASLAN
IĞDIR2İSMAİLSARIBOĞA
ISPARTA1HİKMET YALIMHALICI
ISPARTA2MEHMET TAMERCANTEKİN
ISPARTA3HÜSEYİNYILDIZHAN
ISPARTA4HATİCEYILDIZ
İSTANBUL-11OĞUZ KAANSALICI
İSTANBUL-12GAMZEAKKUŞ İLGEZDİ
İSTANBUL-13FETHİAÇIKEL
İSTANBUL-14GÖKHANGÜNAYDIN
İSTANBUL-15BİROLAYDIN
İSTANBUL-16AHMET ERSAGUNYÜCEL
İSTANBUL-17ELİFESEN
İSTANBUL-18HASANKARAL
İSTANBUL-19CEMALENGİNYURT
İSTANBUL-110SELİMTEMURCİ
İSTANBUL-111ALİGÖKÇEK
İSTANBUL-112SUATÖZÇAĞDAŞ
İSTANBUL-113ÖZCAN ŞÜKRÜBARİPOĞLU
İSTANBUL-114SEVGİKILIÇ
İSTANBUL-115OLGUNÇELİK
İSTANBUL-116DOĞANÇAKMAK
İSTANBUL-117KENANOTLU
İSTANBUL-118EFENDİARGUNŞAH
İSTANBUL-119MURATKANTEKİN
İSTANBUL-120AYSEMİNGÜLMEZ
İSTANBUL-121AHMET CANYILMAZ
İSTANBUL-122EBRUZOR
İSTANBUL-123ERDOĞANERDEN
İSTANBUL-124FÜSUNSÖKMEZ
İSTANBUL-125NEJLAERDEM
İSTANBUL-126BÜLENTKULKULOĞLU
İSTANBUL-127GÜLLÜSARAN
İSTANBUL-128YÜCELOTO
İSTANBUL-129NEJDETAY
İSTANBUL-130ELİFE GAMZEÖZTÜRK
İSTANBUL-131HAKANBEKAR
İSTANBUL-132DURSUN CANKIRTORUN
İSTANBUL-133MURAT GÖKHANOFLUOĞLU
İSTANBUL-134HALE DİLEKTOSUN
İSTANBUL-135ABDULLAH ONURBİLDİRİCİ
İSTANBUL-21NAMIKTAN
İSTANBUL-22YUNUSEMRE
İSTANBUL-23GÖKANZEYBEK
İSTANBUL-24KADRİ ENİSBERBEROĞLU
İSTANBUL-25MUSTAFAKAYA
İSTANBUL-26YÜKSEL MANSURKILINÇ
İSTANBUL-27İSA MESİHŞAHİN
İSTANBUL-28EVRİMRIZVANOĞLU
İSTANBUL-29BERNASUKAS
İSTANBUL-210FUATYILDIRIM
İSTANBUL-211ONURAYDIN
İSTANBUL-212IŞIKÖĞÜTÇÜ
İSTANBUL-213SONERÖZİMER
İSTANBUL-214MEHMET ALİYÜKSEL
İSTANBUL-215ŞABANKARAASLAN
İSTANBUL-216ELMASARUS
İSTANBUL-217MUHARREM NACİTEMİZ
İSTANBUL-218SEVİMYALINKILIÇ
İSTANBUL-219GÖZDEFİL
İSTANBUL-220BÜLENTÜTEBAY
İSTANBUL-221MEHMET SÜLEYMANTÜRKER
İSTANBUL-222YİĞİT HÜSEYİN NUMANBIÇAKLI
İSTANBUL-223ALİARMAN
İSTANBUL-224BEDİABÜYÜKGEBİZ
İSTANBUL-225ÖZGÜRNEMUTLU
İSTANBUL-226EZGİPEKŞEN
İSTANBUL-227REFİK ERSİNEROĞLU
İSTANBUL-31ENGİNALTAY
İSTANBUL-32ERDOĞANTOPRAK
İSTANBUL-33TÜRKANELÇİ
İSTANBUL-34İLHANKESİCİ
İSTANBUL-35ZEYNELEMRE
İSTANBUL-36MUSTAFAYENEROĞLU
İSTANBUL-37BÜLENTKAYA
İSTANBUL-38DOĞANDEMİR
İSTANBUL-39ÖZGÜRKARABAT
İSTANBUL-310MEDENİYILMAZ
İSTANBUL-311TURAN TAŞKINÖZER
İSTANBUL-312DORUKBULUT
İSTANBUL-313OĞUZ KEMALYAKAR
İSTANBUL-314TURGAYÖZCAN
İSTANBUL-315FEVZİDONAT
İSTANBUL-316UTKU CANERÇAYKARA
İSTANBUL-317HÜSEYİN REMZİGÖKBULAK
İSTANBUL-318BAYRAMALİÇEŞMECİ
İSTANBUL-319RECEPKARAKOÇ
İSTANBUL-320BURAKYILDIRIM
İSTANBUL-321EDAKURT
İSTANBUL-322KAZIMÖZEREN
İSTANBUL-323MARGARİTDİKME
İSTANBUL-324MEHTAPALBAYRAK
İSTANBUL-325NAZLIAKYÜZ
İSTANBUL-326ÖZLEMDURDAĞI DOKUYUCU
İSTANBUL-327SİNANKARAHAN
İSTANBUL-328SİNEMÖZCAN
İSTANBUL-329SÜLEYMANŞAFAK
İSTANBUL-330CEMALDOĞAN
İSTANBUL-331HÜSEYİN ARDAENGİZEK
İSTANBUL-332TURGUTKOÇ
İSTANBUL-333SERVERGÖKMEN
İSTANBUL-334ENDERUNUTAN ERSÖZLÜ
İSTANBUL-335NEŞEKIYIK
İSTANBUL-336YARENKARACA
İZMİR-11YÜKSELTAŞKIN
İZMİR-12AHMET TUNCAYÖZKAN
İZMİR-13SEVDAERDAN KILIÇ
İZMİR-14MURATBAKAN
İZMİR-15EDNANARSLAN
İZMİR-16SEDAKÂYA ÖSEN
İZMİR-17HAYDARALTINTAŞ
İZMİR-18DEVRİM BARIŞÇELİK
İZMİR-19SEFERİPEKLİ
İZMİR-110GÜLDEMATABAY
İZMİR-111ŞAHBALARAS
İZMİR-112FULYAALÇAY
İZMİR-113MEHMET ŞAHİNFIRAT
İZMİR-114BİRGÜLDEĞİRMENCİ
İZMİR-21GÖKÇEGÖKÇEN
İZMİR-22RIFAT TURUNTAYNALBANTOĞLU
İZMİR-23RAHMİ AŞKINTÜRELİ
İZMİR-24MAHİRPOLAT
İZMİR-25MEHMET SALİHUZUN
İZMİR-26DENİZYÜCEL
İZMİR-27MUSTAFABİLİCİ
İZMİR-28HACERFOGGO
İZMİR-29ESİNDOĞAN METİN
İZMİR-210ALTANİNANÇ
İZMİR-211EMİNE HELİLİNAY KINAY
İZMİR-212AYTENGÜLSEVER
İZMİR-213NURŞENBALCI
İZMİR-214BURAKKOTAN
KAHRAMANMARAŞ1ALİÖZTUNÇ
KAHRAMANMARAŞ2İRFANKARATUTLU
KAHRAMANMARAŞ3MEHMETBAĞLAR
KAHRAMANMARAŞ4EJDERKAYGUSUZ
KAHRAMANMARAŞ5NAİLEİŞLEK
KAHRAMANMARAŞ6TUFANYANAR
KAHRAMANMARAŞ7AZİZ CEMGÜNER
KAHRAMANMARAŞ8ÇAĞATAYATASAY
KARABÜK1CEVDETAKAY
KARABÜK2ABDULLAHÇAKIR
KARABÜK3BAYRAMKARADAĞ
KARAMAN1İSMAİL ATAKANÜNVER
KARAMAN2YUSUFBAŞTUĞ
KARAMAN3HASANEHLİZ
KARS1İNAN AKGÜNALP
KARS2ONURULUDAŞDEMİR
KARS3EVRENYERDELEN
KASTAMONU1HASANBALTACI
KASTAMONU2KADİRYALÇIN
KASTAMONU3ZİVERKAPLAN
KAYSERİ1AŞKINGENÇ
KAYSERİ2MAHMUTARIKAN
KAYSERİ3BURHAN BAHADIRÖZSOY
KAYSERİ4ZÜLKÜFARSLAN
KAYSERİ5ÜMİTÖZER
KAYSERİ6ÖZGENAYDINCAK
KAYSERİ7ALİÇETİNKAYA
KAYSERİ8ONUR SERGENDOĞAN
KAYSERİ9İBRAHİMKAAN
KAYSERİ10NİYAZİÜNALMIŞ
KIRIKKALE1AHMETÖNAL
KIRIKKALE2ÖMERELDEMİR
KIRIKKALE3ÜMİTDUMAN
KIRKLARELİ1VECDİGÜNDOĞDU
KIRKLARELİ2FAHRİÖZKAN
KIRKLARELİ3HATİCE GÜLBİNGÖL
KIRŞEHİR1METİNİLHAN
KIRŞEHİR2ŞEREF BARANGENÇ
KİLİS1MEHMET AKİFPERKER
KİLİS2HURŞİTÇETİN
KOCAELİ1MÜHİPKANKO
KOCAELİ2HARUN ÖZGÜRYILDIZLI
KOCAELİ3HASANBİTMEZ
KOCAELİ4NAİLÇİLER
KOCAELİ5SERAPÇAKIR
KOCAELİ6TÜLİNKEÇECİ GÜNGÖR
KOCAELİ7CUMAKARAVAR
KOCAELİ8CANERARDUÇ
KOCAELİ9MEHMET ÜMİTKÜÇÜKKAYA
KOCAELİ10SELMANKÖSALI
KOCAELİ11HÜLYAGÜRELİ YOLCUBAL
KOCAELİ12BELKIZAİLTER
KOCAELİ13İSMETİŞERİ
KOCAELİ14BERNAÇETİN
KONYA1BARIŞBEKTAŞ
KONYA2HASANEKİCİ
KONYA3GENÇOSMANKİLLİK
KONYA4ÖMERÜNAL
KONYA5HALİLERCAN
KONYA6KAMİL BÜLBÜLOKUYUCU
KONYA7GALİPPOLAT
KONYA8AYŞE ALKIMGÖKÇE
KONYA9MÜRSELAYRANCI
KONYA10EZGİ BİLGEARSLAN
KONYA11ŞERİFETUNÇ
KONYA12MEHMETPİRZADE
KONYA13DURSUNKAPLAN
KONYA14RIDVANŞENYURT
KONYA15TEVFİK FİKRETİVGEN
KÜTAHYA1ALİ FAZILKASAP
KÜTAHYA2AHMETSUNAR
KÜTAHYA3GÜLER EZGİDOĞAN TURAN
KÜTAHYA4HAŞİMERTEKİN
KÜTAHYA5KEREMERKUL
MALATYA1VELİAĞBABA
MALATYA2ENVERKİRAZ
MALATYA3BATTALKANBAY
MALATYA4ALİ İMRANMARASALI
MALATYA5YUSUFKURŞUN
MALATYA6OKAYDEMİRHAN
MANİSA1ÖZGÜRÖZEL
MANİSA2AHMET VEHBİBAKIRLIOĞLU
MANİSA3BEKİRBAŞEVİRGEN
MANİSA4SELMA ALİYEKAVAF
MANİSA5MUSA SEMİHBALABAN
MANİSA6NEŞEZENGİN
MANİSA7AYSUNHELVACIOĞLU
MANİSA8SEÇİLEGE DEĞERLİ
MANİSA9ŞERİFAKMEŞE
MANİSA10İLKSENÖZALPER
MARDİN1MEHMET SAİTÇELEBİ
MARDİN2ŞÜKRÜKARABOĞA
MARDİN3NURETTİNKILIÇ
MARDİN4İBRAHİMTAŞDELEN
MARDİN5NİLGÜNBAYRAKTAR
MARDİN6ÖMERDURAK
MERSİN1ALİ MAHİRBAŞARIR
MERSİN2GÜLCANKIŞ
MERSİN3MEHMET EMİNEKMEN
MERSİN4TALATDİNÇER
MERSİN5HASAN UFUKÇAKIR
MERSİN6EMREYILMAZ
MERSİN7NURSENYÜCESOY TEMİZKAN
MERSİN8LEYLASERİN KIRIK
MERSİN9AHMETYORGUN
MERSİN10MEHMET GÜLTEKİNUĞUR
MERSİN11ŞERİFEARICI YILDIZ
MERSİN12GÜVENKOCABIYIK
MERSİN13NESLİHANÇELEBİ
MUĞLA1CUMHURUZUN
MUĞLA2GİZEMÖZCAN
MUĞLA3SÜREYYAÖNEŞ DERİCİ
MUĞLA4SELÇUKÖZDAĞ
MUĞLA5MEHMETDEMİR
MUĞLA6FATMAGEBEŞ ÇİMEN
MUĞLA7SALİH NAZMİBÜYÜKDÖĞERLİOĞLU
NEVŞEHİR1FARUKSARIASLAN
NEVŞEHİR2MEHMETDEĞİRMENCİ
NEVŞEHİR3EDADOĞAN
NİĞDE1ÖMER FETHİGÜRER
NİĞDE2SEVGİÖZBEK
NİĞDE3OZANSAKARYA
ORDU1SEYİTTORUN
ORDU2MUSTAFAADIGÜZEL
ORDU3AHMETTOKLUCUOĞLU
ORDU4CENGİZOKUR
ORDU5NİLGÜNYILMAZ
ORDU6SABRİ SONERGÖRGÜLÜ
OSMANİYE1ASUKAYA
OSMANİYE2ÜNALKÖKSAL
OSMANİYE3MEHMET ORHUNDÖĞÜŞCÜ
OSMANİYE4RIZATEKEREK
RİZE1TAHSİNOCAKLI
RİZE2KÖKSALTOPTAN
RİZE3MUHAMMETYILDIZ
SAKARYA1AYÇATAŞKENT
SAKARYA2ECEVİTKELEŞ
SAKARYA3KAMİLÖZKAN
SAKARYA4AZİZEÇEROĞLU
SAKARYA5EMELAKÇİL
SAKARYA6GÜNDÜZ KADİRGENÇCAN
SAKARYA7ALİ FETHİGÜRLER
SAKARYA8ÖZERÖZÇINAR
SAMSUN1MURATÇAN
SAMSUN2MEHMETKARAMAN
SAMSUN3MUSTAFAYEŞİLYURT
SAMSUN4NAZANGÜNEYSU
SAMSUN5MEHMETÖZDAĞ
SAMSUN6SUATYILDIZ
SAMSUN7NEŞEKANGÜLEÇ
SAMSUN8NİLSU İREMKOÇYİĞİT
SAMSUN9ÖZLERYILMAZ
SİİRT1UMUTDAYANAN
SİİRT2DENİZACAR
SİİRT3MEHMET ZAKİRKIZILAY
SİNOP1BARIŞKARADENİZ
SİNOP2ŞEVKETTERKAN
SİVAS1ULAŞKARASU
SİVAS2SERDARİNCE
SİVAS3SERVECANKAYA
SİVAS4LÜTFİ GÖRKEMMARŞAN
SİVAS5BAHATTİNYAVUZ
ŞANLIURFA1MAHMUTTANAL
ŞANLIURFA2MÜSLÜM CENGİZHANAKALIN
ŞANLIURFA3AHMETTÜYSÜZ
ŞANLIURFA4ABDULLAHYEŞİL
ŞANLIURFA5İBRAHİMDİREK
ŞANLIURFA6SÜLEYMANGÖK
ŞANLIURFA7ABDULLAHMELİK
ŞANLIURFA8ABDULLAHDİREK
ŞANLIURFA9MÜSLÜMŞİKAK
ŞANLIURFA10BERİVANVEYSANOĞLU DÜŞME
ŞANLIURFA11ABDULKADİRÇETİN
ŞANLIURFA12VEHBİVURAL
ŞANLIURFA13İSAEKİNCİ
ŞANLIURFA14AZİZBABACAN
ŞIRNAK1NİZARÖKTEN
ŞIRNAK2BOTANCİZRELİ
ŞIRNAK3ABDULLAHKAYA
ŞIRNAK4AYŞEBİLİN
TEKİRDAĞ1FAİKÖZTRAK
TEKİRDAĞ2İLHAMİ ÖZCANAYGUN
TEKİRDAĞ3CEMAVŞAR
TEKİRDAĞ4NURTENYONTAR
TEKİRDAĞ5MUSTAFA ÜLKEMURUK
TEKİRDAĞ6İSMAİLDOĞAROĞLU
TEKİRDAĞ7SEMAKIRKOYUN KİNET
TEKİRDAĞ8İSMAİLÇELEBİ
TOKAT1KADİMDURMAZ
TOKAT2DURANKUM
TOKAT3AYHANKARABEKİROĞLU
TOKAT4MEHMET ALİKOCAOĞLU
TOKAT5CEMÇITAK
TRABZON1SİBELSUİÇMEZ
TRABZON2AHMETKAYA
TRABZON3MURATÖZÇİLİNGİR
TRABZON4MUSAHACIOĞLU
TRABZON5İLKERAKINCI
TRABZON6MUSTAFA ERDİÇAKIR
TUNCELİ1HÜSNİYEKARAKOYUN
UŞAK1ALİKARAOBA
UŞAK2İSMETAKIN
UŞAK3SEVİNÇYAZGAN
VAN1SERACETTİNBEDİRHANOĞLU
VAN2ERCANÇİÇEK
VAN3AZİZÖREK
VAN4MUHLİSORHAN
VAN5MERALAYHAN
VAN6NURTENTAŞ
VAN7SÜLEYMANKUŞMAN
VAN8MEHMETKAVAL
YALOVA1TAHSİNBECAN
YALOVA2MEHMETGÜREL
YALOVA3YASEMİNFAZLACA
ZONGULDAK1DENİZYAVUZYILMAZ
ZONGULDAK2EYLEM ERTUĞERTUĞRUL
ZONGULDAK3DOĞAŞANLIOĞLU
ZONGULDAK4MERVEKIR
ZONGULDAK5CEMALETTİNSAĞTEKİN

SON HABERLER

‘Şahmaran’ dizisi hakkında suç duyurusu

Yazar Yonca Sencar, ‘Şahmaran İntikam’ adlı kitabındaki karakterlerin ve ana temanın ‘Şahmaran’ dizisinde kullanıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.