KBY’den petrol ithalatında kaymağı şirketler yemiş, cezası bize kaldı

Türkiye’nin 27 milyar dolar tazminata mahkum edildiği karar, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’yle (KBY) petrol ticaretinden şirket ya da şirketlerin kazanç sağladığını ortaya koydu.

Irak petrolü Ceyhan’a sevk ediliyor. Fotoğraf: AA

Bağdat yönetimi, dokuz yıl önce KBY’den doğrudan petrol ithal ettiği için Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde (ICC) Türkiye’ye tazminat davası açmıştı. Mahkeme davacıyı haklı bulmuş, sevkiyatın durdurulmasına ve Türkiye’nin 2014-2018 dönemi için Irak’a 1,4 milyar dolar (yaklaşık 27 milyar lira) tazminat ödemesine hükmetmişti.

Aynı bağlamda açılmış, 2018’den bugüne kadarki dönem için bir dava daha var.

Reuters’e konuşan bir yetkili, Türkiye’nin tahkim mahkemesinin alacağı karara uyacağını Bağdat yönetimine bildirdiğini belirtmişti.

Nitekim karar üzerine Türkiye KBY’den petrol sevkiyatını durdurulmuştu.

Türkiye KBY’den günde ortalama 450 bin varil, Irak’tan ise günde 75 bin varil ham petrol ithal ediyordu.

Bütün olarak bakıldığında 2022 sonu itibariyle Türkiye petrol ve petrolyum ürünleri ithalatının yüzde 27’sini Irak’tan yapıyor.

Kısa Dalga Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş’ın ulaştığı kararda petrol ticaretinden Türkiye devletinin doğrudan bir kazanç elde etmediğini belirtmesi Türkiye’nin devlet olarak ödemek zorunda kalacağı tazminatın doğmasına neden olan usulsüzlüklerin petrol ticaretini yapan şirket ya da şirketlere kazanç sağladığını ortaya koydu.

Dahası Türkiye, mahkemenin talebine rağmen KBY ile anlaşmaları gizlemiş.

Habere göre Türkiye aslında Irak’a 1,9 milyar dolar tazminat mahkum edildi. Irak’ın Türkiye yaklaşık 500 milyon dolarlık borcu düşülünce ceza 1,4 milyar dolara indi. Faizle birlikte Türkiye’nin cebinden çıkacak para 3 milyar doları aşabilir.