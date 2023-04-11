Erdoğan, il başkanının sesini duydu, ‘derhal gereğini yaptı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ”Halk aday listelerimize itiraz ediyor” diyerek seslenen AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı.

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AKP de her parti gibi üç gün önce aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunmuştu. Buna göre 2018’de AKP’nin üç vekil çıkardığı Ordu’da birinci sırada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer aday gösterildi.

Bunun üstüne AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Erdoğan’ı etiketlediği paylaşımında listeye tepki göstererek “Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor” demişti.

Tomakin şunları söylemişti: ”Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz.”

Bu sözlerin üstünden 12 saat geçmesinin ardından Tomakin’in görevden alındığı açıklandı. Yerine Selman Altaş atandı.