AKP il başkanı, Erdoğan’a seslendi: Halk aday listelerimize itiraz ediyor

AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor” dedi.

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AKP de her parti gibi iki gün önce aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunmuştu. Buna göre 2018’de AKP’nin üç vekil çıkardığı Ordu’da birinci sırada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer aday gösterildi.

Tomakin gece yarısı Twitter’dan Erdoğan’ı etiketleyerek “Sayın cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor” diye yazdı.

“Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor” diyen il başkanı, şunları söyledi:

*Ordu’da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.

*Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz.

Tomakin, AKP Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile yardımcısı Muhammed Avcı ve AKP Karadeniz Bölge İl Koordinatörü Yahya Çelik’i de etiketledi.