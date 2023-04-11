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Yaramazlara biraz batar!

Savcı Sayan kendisini avuttu: Aslolan milletin gönlündeki liste

İzmir’de seçilme ihtimali olmayan bir yerde aday gösterilen AKP’li Savcı Sayan, “Aslolan milletin gönlündeki listedir” dedi.

Savcı Sayan. (AA)

Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AKP’li Sayan, İzmir 1’inci bölge, 6’ncı sıradan aday gösterildi. AKP, son seçimlerde o bölgeden dört milletvekili çıkarabilmişti.


Ağrı belediye başkanıyken görevinden ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emriyle’ istifa ettiğine öne süren Savcı Sayan, şunları söylemişti“Cumhurbaşkanımız bana ‘Meclis’te olmanız gerekiyor’ dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim.”

‘Erdoğan’ın emri’yle zora giren Sayan, kendisini avuttu: “Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk. Bugün vira Bismillah deyip başladık. Allah bizi milletimize mahçup etmesin.”

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