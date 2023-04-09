Savcı Sayan, ‘Erdoğan’ın emri’yle zorda

Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AKP’li Savcı Sayan, İzmir 1’inci bölge, 6’ncı sıradan aday gösterildi. AKP, son seçimlerde o bölgeden dört milletvekili çıkarabilmişti.

Savcı Sayan, İzmir 1’inic bölge, 6’ıncı sıra milletvekili adayı. (AA)

Ağrı belediye başkanıyken görevinden ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emriyle’ istifa ettiğine öne süren Savcı Sayan, şunları söylemişti: “Cumhurbaşkanımız bana ‘Meclis’te olmanız gerekiyor’ dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim.”

Sayan, İzmir 1’inci bölge, 6’ıncı sıradan aday gösterildi.

AKP, 2018 genel seçimlerinde bu bölgeden dört milletvekili çıkarabilmişti. Bu durumda Sayan’ın seçilme ihtimali çok düşük.