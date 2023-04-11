CHP binası önünde ateş edilmesi: Üç şüpheli serbest

Sarıyer ilçesindeki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan dört şüpheliden hakimliğe sevk edilen üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Google Haritalar

6 Nisan’da CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınarak hakimliğe sevk edilen üç şüphelinin işlemleri tamamlandı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadeleri alınan üç şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı ve belirli günlerde karakola imza atmaları şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakimlik, firari şüpheli Emre D. hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Sosyal medyadan yayın

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, olay günü akşam saatlerinde beş arkadaş gezmeye çıktıklarını, bir süre dolaştıktan sonra gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy’de sahur yaptıklarını anlattıkları belirtilmişti.

Evlerine doğru döndükleri sırada araçta bulunan Emre D.’nin (23) sosyal medyada canlı yayın başlattığını belirten zanlıların, Emre D.’nin üstündeki silahı çıkartarak camdan dışarıya yedi-sekiz el ateş ettiğini söyledikleri öğrenilmişti.

Çok sayıda suç kaydı bulundu

Zanlılardan Arif P.’nin 26, Berkan Ö.’nün 13, Ferhat E.’nin de 16 ayrı suçtan daha önce kayıtlarının bulunduğu kaydedilmişti.

Hakkında daha önce 51 ayrı suç kaydı bulunan firari Emre D.’nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Anıl Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Arif P, Berkan Ö. ve Ferhat E. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Firari şüpheli Emre D. hakkında yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunulmuştu.

Savcılığın ulaştığı şüphelilerin yaptığı canlı yayına ilişkin görüntü kaydında, bir kişinin havaya ateş ettiği, diğer şüphelilerin bu duruma güldüğü belirlenmişti.