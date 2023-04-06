CHP: İstanbul il başkanlığı binamıza ateş edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, başkanlık binasına silahla ateş edildiğini duyurdu.

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Kaftancıoğlu’nun açıklaması şöyle: “Saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda altı-yedi el ateş edilmiştir.”

Kaftancıoğlu, ilk belirlemelere göre binaya isabet eden mermi bulunmadığını, olay mahalinde boş kovanlar bulunduğunu kaydetti: “Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır.”

Zeytinburnu’ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı 31 Mart’ta kurşunlanmış, Emniyet olayın ‘tesadüfen’ meydana geldiğini iddia etmişti.