CHP binası önünde ateş edilmesi: Dört gözaltı

İstanbul valiliği, CHP İstanbul il binasının önünde ateş edilmesine ilişkin dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: ANKA

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde dün sabaha karşı silahla ateş açılmış, konu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. İstanbul başsavcılığı tahkikat yapmış, il emniyet müdürlüğü de olay yeri incelemesi başlatmıştı.

Valilik hızla seyreden bir araçtan havaya doğru sıkıldığını aktarmıştı.

Bugünkü açıklamadaysa plaka tanıma sistemleriyle aracın tespit edildiği, araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan A.P., B.Ö., A.Ö., ve F.E.E. adlı dört şüphelinin Esenyurt ilçesi Koza mahallesinde gözaltına alındığı yazıldı.

Araçtan silah ve uyuşturucu çıktı

Açıklamada, araçta bir adet silahla 15 adet fişek; şüpheli F.E.E’nin ikametindeki aramada 3,77 gr. uyuşturucu madde ve bir adet hassas terazinin ele geçirildiği yazıldı. Silah ve uyuşturucunun türü belirtilmedi.

Sosyal medya paylaşımı için ateşlemiş

Valiliğe göre şüpheliler, ifadelerinde silahı E.D. isimli şahsın ‘sosyal medyada paylaşım amacıyla ateşlediğini’ söyledi.

E.D.’nin yakalanmasına için çalışmalar devam ediyor.