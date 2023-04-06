Valilikten ‘CHP’ açıklaması: Hızla seyreden araçtan havaya ateş açıldı

İstanbul valiliği, bu sabaha karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın önünde açılan ateşin hızla seyreden bir araçtan havaya doğru sıkıldığını aktardı.

Fotoğraf: ANKA

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önünde bu sabaha karşı silahla ateş açılmış, konu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. İstanbul başsavcılığı tahkikat yapmış, il emniyet müdürlüğü de olay yeri incelemesi başlatmıştı.

Konuyla ilgili İstanbul valiliğinin açıklamasında şunlar yazıldı:

*Bugün saat 04.00 sıralarında Sarıyer ilçemizde bulunan CHP İl Başkanlığı Binası’nda görevli polis memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne TEM Otoyolu’nda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulmuştur.

*Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde; Tem Otoyolu Edirne istikametinden beş-altı el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır.

*Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir.

*Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9 mm çapında 2 adet kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.